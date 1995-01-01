Na přestupy už jen necelé dva týdny! Kdo se nejvíc bojí před OH?

3. února 11:30Jiří Lacina
Napětí před OH roste. U fanoušků je jasné, nervozitu ale zažijí i funkcionáři NHL. Proč? Uzávěrka přestupů je datována k 6. březnu. Od 4. do 22. února budou zmrazené přestupy kvůli olympiádě. Pokud se něco neupeče dnes, reálně bude na změny v sestavách pár dnů.
Přesně dvanáct dnů v období od 22. února do 6. března.
V zámoří označují 4. února 15:00 východního času v USA za „mini uzávěrku“ pro přestupy. „Od tohoto okamžiku do 22. února do 23:59 ET nebude povoleno žádné obchodování,“ píše Matt Larkin z Daily Faceoff.
„Znamená to, že uvidíme mini uzávěrku přestupů před 4. únorem? Pro vyměněné hráče by to byly tři týdny na to, aby si dali život do pořádku a připravili se na vstup do nových týmů.“
Samozřejmě promýšlet posily už nyní může být obtížné. Už proto, že je před námi olympiáda, které se zúčastní desítky hráčů. Generální manažeři se modlí, aby se jim všichni vrátili v pořádku.
Třeba Boston Bruins dodají národním týmům sedm hokejistů. Jednoho Finsku (Henri Jokiharju), dva Švédsku (Elias Lindholm a Hampus Lindholm), dva USA (Charlie McAvoy, Jeremy Swayman), dva Česku (David Pastrňák a Pavel Zacha).
Dokonce osm hráčů odletí Coloradu Avalanche. Totéž Floridě. Hned devět hokejistů dodá Minnesota, byť David Špaček není pevnou součástí prvního týmu. Nejvíc se budou bát v Tampě, odkud odletí od Itálie deset hráčů.
Relativně v klidu mohou být v Chicagu, odkud frčí do Evropy jen Teuvo Teravainen.
Doufejme, že případů, jako byla zranění Johna Tavarese v Soči 2014 nebo Dominika Haška v Turíně 2006, bude co nejméně. Nicméně také podle toho, v jakém stavu budou jednotlivé mančafty na konci února, se na přelomu února a března rozběhne ten pravý přestupový cvrkot.
