Na programu jsou druhé zápasy hned tří sérií. Dokáží domácí celky po úvodních ztrátách srovnat?

Už ve 22 hodin startuje v kanadsko-americké NHL program z úterý na středu. Bude se hrát mimo jiné předposlední utkání základní části, po kterém už přijdou na řadu druhé zápasy tří sérií. Týmy Pittsburghu, Floridy a Vegas sice měly výhodu domácího prostředí, ani jeden z nich ale na úvod neuspěl.

Dohrávka základní části

22:00 Vancouver Canucks – Calgary Flames

Ve stínu vyřazovacích bojů se ještě bude dohrávat předposlední utkání základní části. Hokejisté Vancouveru změří síly s Calgary, se kterým se utkali naposledy před dvěma dny. Duel vyšel lépe Plamenům, které na ledě soupeře zvítězily 6:5 po prodloužení. Rozdílovou trefu zaznamenal Elias Lindholm.

Vancouver potřebuje v posledních dvou zápasech sezony bodovat, pakliže nechce skončit na posledním místě kanadské divize. Na předposlední Ottawu totiž ztrácí 3 body. Calgary už s jistotou obsadí divizní páté místo.

Flames jdou do utkání s lepší formou v zádech, v uplynulých třech zápasech vždy vyhráli. Kosatky střídají výhry a porážky, za posledních pět bitev uhrály 5 bodů.

Play-off NHL

01:30 Pittsburgh Penguins – New York Islanders

Průběžný stav série: 0:1

Úvodní zápas série ovládli Ostrované. V PPG Paints Areně zvládli prodloužení lépe a nakonec si připsali důležitou výhru 4:3.

Začátek utkání vyšel lépe hostům, které poslal do vedení Kyle Palmieri. Svěřenci Mikea Sullivana ale následně zabrali a po brankách Fredericka Gaudreaua a Sidneyho Crosbyho už vedli oni. Loňský semifinalista NHL dokázal odpovědět, přičemž v 56. minutě šel dokonce do vedení, to se trefil Brock Nelson. Vyrovnání v podání Kasperiho Kapanena ale přišlo záhy, a proto se následně šlo do prodloužení.

Nastavený čas se hrál bezmála 17 minut. V tu chvíli se na pravém kruhu vymanil Kyle Palmieri, jehož nádherná střela do šibenice ukončila první zápas. Bývalý útočník New Jersey se stal hrdinou duelu, což rozhodně muselo potěšit šéfa Islanders Loua Lamoriella, jenž Palmieriho společně s Travisem Zajacem přivábil do týmu na konci přestupního období.

Jednalo se o velmi vyrovnaný zápas, o čemž vypovídala i statistika střel na branku, kterou jen o jeden projektil ovládli Tučňáci. Ti se musí pokusit o srovnání stavu, neboť případná dvouzápasová ztráta se silnými a v defenzívě dobře pracujícími Ostrovany by už mohla být fatální.

02:00 Florida Panthers – Tampa Bay Lightning

Průběžný stav série: 0:1

První boj mezi Floridou a Tampou nabídl přestřelku, která se divákům musela líbit. Florida ještě více než 7 minut před koncem třetí třetiny vedla, jenže nakonec soupeři po šedesáti minutách podlehla.

Loňského vítěze Stanley Cupu rozhodně potěšil návrat hvězdných útočníků do sestavy. Steven Stamkos i Nikita Kučerov se vrátili do hry po vleklých zdravotních komplikacích. A právě Kučerov byl možná tím rozhodujícím mužem prvního utkání.

Úvodní branku série vsítil ve vlastním oslabení Blake Coleman. Do konce první dvacetiminutovky ale domácí obrátili průběžný stav na svou stranu. Prosadil se Aleksander Barkov a po něm také Carter Verhaeghe, jenž ještě v minulém roce oblékal dres Lightning. Druhá třetina už patřila Kučerovovi. Ruský forvard se dvakrát trefil v přesilovce a Tampa rázem vedla 3:2.

Panteři sice v rozmezí 42. až 45. minuty překlopili utkání zpět na svou stranu, v 54. a 59. minutě se ale hned dvakrát prosadil Brayden Point. Tampa se tak mohla radovat z prvního skalpu svého velkého rivala.

Sluší se připomenout, že do druhého zápasu nezasáhne domácí útočník Sam Bennett, který si za svůj faul na Blakea Colemana vysloužil jednozápasový distanc.

04:00 Vegas Golden Knights – Minnesota Wild

Průběžný stav série: 0:1

Gólově nejchudší utkání prvních zápasů play-off se odehrálo v Las Vegas. Na první a zároveň poslední branku zápasu si museli diváci počkat až do času 63:20.

Oba celky prožily svou nejlepší základní část v historii klubů. Vegas vstupovalo do bojů o Stanley Cup jakožto druhý nejlepší tým soutěže. Minnesota skončila v divizi třetí s velice slušnými pětasedmdesáti body na kontě.

Hosté dokázali zastavit veškerou ofenzivní sílu Rytířů a úvodní utkání vyhráli oni. Jejich brankář Cam Talbot kryl 42 pokusů soupeře, přičemž ani jednou neinkasoval. Rozhodující trefu měl v prodloužení na svědomí Joel Eriksson Ek.

Lze očekávat, že kouč Peter DeBoer před druhým zápasem promíchá své útočné formace. Otázkou zůstává, jestli si český útočník Tomáš Nosek udrží místo v první lajně, ve které nastoupil po boku Marka Stonea a Chandlera Stephensona. Do prvního zápasu nezasáhl zkušený Max Pacioretty, jenž by ale Zlatým rytířům už k dispozici mohl být.

