Na programu tři zápasy. Detroit hostí Ottawu, v akci budou opět Žraloci

Také v noci na čtvrtek se fanoušci NHL mohou těšit na zajímavé zápasy. Detroit bude chtít potvrdit roli favorita proti Ottawě, zatímco o velmi důležité body směrem k případnému postupu do play-off půjde v souboji mezi Nashvillem a Los Angeles. Početné české zastoupení se dá očekávat v Anaheimu, kam přijíždí San Jose.

Hodinu po půlnoci se začne hrát v Detroitu, který v domácím prostředí přivítá Ottawu. Hokejisté Red Wings budou favoritem, neboť jim ve Východní konferenci patří sedmá příčka a vyhráli dvě utkání za sebou. Senátoři sice v posledních dnech zabrali, stále se však nemohou vyhrabat ze suterénu celé konference.

O půl hodiny později se začne hrát v Nashvillu. Predátoři se těší na utkání s Los Angeles, se kterým vyhráli třikrát v řadě a bodovali čtyřikrát za sebou. Momentální forma ovšem není příznivá ani pro jedno mužstvo, mírným favoritem asi přece jen budou domácí Predators.

Do akce půjde znovu San Jose, které se den po výhře 2:0 nad Seattlem přesouvá do Anaheimu. Žraloci jsou sice předposlední v Západní konferenci, nicméně v poslední době se jim daří. Anaheim rovněž minule vyhrál, poměrem 3:2 přehrál Minnesotu. Otázkou je, zda do utkání nastoupí Tomáš Hertl, jenž proti Kraken absentoval z důvodu zranění v dolní části těla.

