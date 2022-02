Na první hattrick není nikdy pozdě! Ryan hrával v Maďarsku, teď je hrdinou Edmontonu

V NHL debutoval až krátce po 29. narozeninách. Do té doby se Derek Ryan protloukal hokejovým světem, jak se jen dalo. Dokonce si střihl štaci v maďarském Székesfehérváru. Na to, že jednou dá na té nejzářivější scéně hattrick, by si tehdy asi nevsadil ani on sám. Stalo se, v pětatřiceti letech je z amerického dříče nový rekordman edmontonských Olejářů. Nikomu v klubových dějinách se nepodařilo nasázet tři branky za jeden večer ve vyšším věku.

"Co vám budu povídat, je to skvělý pocit, že jsem dal "na stará kolena" hattrick. A hlavně jsem nadšený, že jsme vyhráli na ledě těžkého soupeře," povídal Ryan po svém životním večeru ve FLA Live Areně.

Floridské Pantery skolil třemi zásahy, na vítězství 4:3 měl lví podíl.

Mimochodem, předchozím rekordmanem byl Ethan Moreau, padající čepice viděl ve 33 letech a 116 dnech.

Ryanův počin je zajímavý z vícero úhlů pohledu. Třeba kvůli tomu, že se rodák ze Spokane stal teprve osmým hokejistou, co v NHL nasázel premiérový hattrick po pětatřicátých narozeninách. A prvním od roku 2012, kdy uspěl Shane Doan.

Pro současný kádr Olejářů je příznačné, že takhle zazářil právě Ryan. Po příchodu nového kouče Jaye Woodcrofta se stal jedním z borců, co začali dostávat více prostoru. A hned si to také chválil: "Začal jsem cítit, že jsem pro mančaft důležitý."

Dodal si sebevědomí, kuráž, začal se pouštět do útočných akcí.

"Jsem na něj hrdý. Když dostal větší roli, povýšil svou hru, chopil se příležitosti. Celá kabina byla nadšená z toho, že právě jemu povedlo dát hattrick. Dočkal se odměny za skvělé výkony," měl za Ryana radost Woodcoft.

Pro Ryana šlo o gólovou erupci, vždyť v předchozím průběhu sezony skóroval jen čtyřikrát, pod Woodcroftovým velením je nicméně jako vyměněný. Vzorný týmový hráč, co mimochodem má vystudovanou lidskou fyziologii, nastřádal za osm mačů sedm bodů (3+4).

A dostává svým slovům o tom, že nechce jen spoléhat na to, co předvedou Connor McDavid s Leonem Draisaitlem, a že se jim snaží pomoct.

