Na skok zpátky do Calgary. Bude to divné, ví Bennett

Sam Bennett měl být tahounem Calgary po dlouhá léta. Vždyť si ho Flames v roce 2014 vybrali jako čtyřku draftu. Tohle spojení ale dlouhodobě nefungovalo, a tak loni na jaře přišlo rozpojení. Bennett zamířil na Floridu, kde se našel. Teď to bude poprvé, co se jako host do Calgary vrátí.

Panthers míří na dlouhý výjezd, během něhož odehrají celkem pět utkání. Hned prvním bude právě to v Calgary.

„Bude to divné,“ řekl pětadvacetiletý centr. „Bude to pro mě trošku složitější, ale už se na ten stadion těším. Určitě bude zvláštní proti nim poprvé hrát, ale na druhou stranu se i těším.“

Zatímco pro Bennetta to bude spíše pohodový návrat, pro domácí organizaci trošku hořkosladký. Ani Flames určitě nečekali, jak rychle se Bennett adaptuje, a hlavně jak produktivní bude.

Produktivita totiž byla něčím, co Bennetta v Calgary trápilo. V dresu Flames nasbíral útočník pouze 140 bodů v 402 utkáních, i proto tehdy označil přesun na Floridu jako šanci na nový začátek.

„Moje kariéra se neubírala takovým směrem, jakým jsem si představoval. Mám všem i sobě co dokazovat,“ říkal tehdy.

A jak řekl, tak učinil.

V základní části za Panthers průměruje téměř bod na zápas, přesněji 38 zářezů v 39 utkáních.

V posledních dnech zařadil vyšší rychlostní stupeň. Za uplynulé čtyři zápasy vstřelil šest branek. Lepším klubovým střelcem je letos pouze Anthony Duclair. A právě ten mu po pátečním zápasu proti Dallasu, ve kterém Bennett vstřelil hattrick, vysekl poklonu.

„Pokaždé je pro soupeře hrozbou, je úžasný,“ chválil si spolupráci Duclair. „Je velkou součástí našeho týmu. Když se rozjede do takových výkonů, může se v lize měřit s kýmkoliv.“

To samé lze říct i o týmových výkonech. Florida rozjela neskutečnou palební sílu, jen těžko se brání – i díky Bennettovi.

„Pokaždé, kdy se daří vám osobně i týmu, je to paráda,“ pochvaloval si nedávné úspěchy Bennett. „Na Floridě si užívám, to si piště.“

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+