Na smlouvy nečeká jen Kaprizov a McDavid. Telefon žhaví také agent Martina Nečase

O smlouvách Masona MacTavishe nebo Lukea Hughese jsme psali v aktuálních dnech. O smlouvách pro Connora McDavida nebo Jacka Eichela už dřív a opakovaně. Jednání o kontraktu Kirilla Kaprizova pak už připomíná telenovelu a slušně zaměstnává novináře několik týdnů. Je tu ale víc hráčů, kteří mají poslední rok jistoty a jejichž agenti právě pracují na své provizi.
Z Čechů například Martin Nečas.
Portál Colorado Hockey Now vyzpovídal Čecha už na začátku kempu. Údajné řeči o tom, že není v Denveru spokojený, prý byly předčasné. Parta u Avalanche je prý skvělá a Martin cítí, že do ní zapadl. Moc podrobností o stavu svých jednání ale neměl.
„Mluvíme o tom, uvidíme, co se bude dít,“ řekl Nečas. „To vám opravdu nemůžu říct. Ani nevím. Takže to bude zajímavé. Je to spíš o tom, že se o to stará můj agent.“
Nečas se může stát na konci sezóny nechráněným volným hráčem. Avs ho získali v lednu spolu s Jackem Drurym v rámci velké výměny, která poslala Mikko Rantanena do Caroliny Hurricanes.
Čech podepsal před začátkem sezóny 2024-25 podepsal s Canes dvouletou smlouvu a průměrným výdělkem 6,5 milionu dolarů. Skončí po této sezóně. Nutno dodat, že šlo už o druhý dvouletý, překlenovací kontrakt.
Přijde konečně životní, víceletá smlouva?
Nečas si loni udělal 83 body (27+56) osobák, v Coloradu ale bodoval trochu méně než předtím v Carolině, kde mu na přesilovce patřil jeho oblíbený levý kruh. Tam stojí v Coloradu Nathan MacKinnon. Spousta komentátorů v Čechách jej po čtvrtině sezóny tipovala na 100 bodů, někteří vysoko přes tuto hranici. Nakonec tedy aspoň nové kariérní maximum.
V Coloradu věří, že přípravný kemp umožní Nečasovi s MacKinnonem zase o něco lepší sehrání a schopnost vzájemně si vyhovět a nepřekážet. „Výměna během roku nebyla snadná. Být tady od kempu a s kluky se víc seznámit je skvělé,“ kvituje rozený Moravák.
Nečasovy vyhlídky mohou určitě ovlivnit i případné kontrakty pro Eichela nebo další jmenované hráče. Liga pomalu stanovuje nové standardy. Nakonec může být výhoda, že nepodepsal hned po sezóně. V té příští každopádně musí ukázat, jak velkou důvěru si zaslouží.
„Myslím, že jak tady hrajeme, k mé hře sedí. Z nové sezóny jsem nadšený,“ těší se Nečas na nový ročník.
