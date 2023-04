Na Tryskáče se valí kritika ze všech stran! Kritičtí jsou k sobě i samotní hráči!

Po slibném začátku přišel špatný závěr a po play-off přetrvává hořká pachuť. Jets měli problémy už v základní části a ve vyřazovací části je jejich slabiny poslaly k zemi. Ostrými slovy nešetřil ani sám Nikolaj Ehlers.

Tryskáči měli jako první tým letošní vyřazovací části po sezoně. Dalo se to očekávat, jelikož po slibném začátku sezony přišel propastný únor a začátek března, kdy Winnipeg ztratil svoji slibnou pozici a až do samotného závěru základní části se musel bát o postup do play-off.

Nakonec to s odřenýma ušima vyšlo, ale pochopitelně za cenu toho, že šli Tryskáči už v prvním kole na vítěze Západní konference. Golden Knights sice úvodní zápas nezvládli, ale pak už pevně drželi otěže série ve svých rukou a svého soka vyřadili poměrem 4:1 na zápasy.

Tryskáči tak doplatili na bídný závěr, kde už prakticky hráli o bytí a nebytí. Ve vyřazovací části strádal obávaný centr Mark Scheifele, který zapsal pouhou jednu branku a před rozhodujícím zápasem se navíc zranil. Nechytil se ani brankář Connor Hellebuyck. Americký maskovaný hrdina zažil se statistikou úspěšnosti zákroků 88,61 % své nejhorší play-off v kariéře.

Vyřazení řádně tíží Adama Lowryho.

„Nejsme tam, kde jsme si představovali, že budeme.“

„Jsme z tohoto výsledku velmi zklamaní. Tak tvrdě bojujete o to, abyste se dostali do play-off a prostě chcete jít dál. Chcete něco změnit, chcete udělat něco magického. Ale my jsme to neudělali.“

Řádně rozčílený byl Nikolaj Ehlers, který po konci v play-off použil velmi ostrý výraz.

„Kdykoli hrajeme venku, je to na hovno,“ řekl Ehlers. „Není pro to jiné slovo.“

Zklamání je obrovské. Fanoušci jsou z výkonů svého týmu velmi rozhořčeni, a navíc vyčkávají, jak se vyvine situace u Pierra-Luca Duboise, kterému končí kontrakt a rád by se stal co nejrychleji nechráněným volným hráčem.

