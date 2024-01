Na Utkání hvězd jede Pastrňák i Hertl. Chybí Makar nebo Ovečkin

Víkend hvězd se nezadržitelně blíží, a tak liga vydala seznam jmen, která se na něm s určitostí objeví. Ke 32 jménům se však přidá dalších dvanáct, ta už ale vyberou fanoušci. Na koho se však dostalo hned při prvotním výběru?

Connor Bedard je jedním ze sedmi hráčů, kteří byli vybráni, aby se poprvé zúčastnili Utkání hvězd. Dalšími jsou útočník Anaheimu Frank Vatrano, útočník Columbusu Boone Jenner, brankář Dallasu Jake Oettinger či útočník Floridy Sam Reinhart.

"Moc si toho vážím a těším se, zvlášť když je to v Torontu," řekl Robert Thomas, další z nováčků. "Moje rodina a přátelé jsou nadšení. Moje babička je natěšená, že tam bude. Měl by to být pro nás všechny super zážitek."

"Je to vždycky čest být mezi všemi těmi kluky a všemi těmi elitními hráči. Hodně to pro mě znamená," řekl Sidney Crosby, který ve výběru také nechybí.

All-Star víkend se koná od 1. do 3. února a bude mít zcela novou podobu. Vrátí se do něj draft hráčů, který bude součástí nové akce: NHL All-Star Thursday.

Slavné osobnosti budou spojeny s kapitány, kteří vyberou čtyři týmy po 11 hráčích (devět hráčů, dva brankáři) pro samotné Utkání hvězd.

Dovednostní soutěž, která se bude konat 2. února, bude mít letos také novou podobu. 12 hvězd NHL bude soutěžit o body v osmi disciplínách, přičemž hráč, jenž nasbírá nejvíce bodů, si odnese odměnu 1 milion dolarů.

Na finální dvanáctce hráčů (osm hráčů a čtyři brankáři) budou mít podíl fanoušci v hlasování, které právě probíhá a potrvá do 11. ledna. Fanoušci mohou hlasovat na stránkách NHL.com/vote a prostřednictvím X (dříve Twitter) a aplikace NHL.

Z českých hráčů se na All-Star Game představí David Pastrňák a Tomáš Hertl. „Je to velká pocta. Jsem opravdu rád, že mohu jet znovu. Znamená to pro mě hodně, zvlášť v srdci hokeje v Torontu. Nejlepší bude, že tam budu mít svou rodinu. Obzvlášť teď, když už mám děti. Hlavně to starší, protože teď chce, abych ho pořád bral do šatny. Miluje hokej, pořád ho hraje a pořád se s ním baví. I máma s tátou, ti snad přiletí. Minule jim to nevyšlo. Bude to určitě super,“ hodnotil první momenty po oznámení Hertl.

A kdo by se ještě mohl dočkat? Mezi vybranými není například Artěmij Panarin, William Nylander, Matthew Tkachuk, J. T. Miller nebo Cale Makar.

32 hráčů vybraných NHL:

Frank Vatrano (ANA), Clayton Keller (ARI), David Pastrňák (BOS), Rasmus Dahlin (BUF), Elias Lindholm (CGY), Sebastian Aho (CAR), Connor Bedard (CHI), Nathan MacKinnon (COL), Boone Jenner (CBJ), Jake Oettinger (DAL), Alex DeBrincat (DET), Connor McDavid (EDM), Sam Reinhart (FLA ), Cam Talbot (LAK), Kirill Kaprizov (MIN), Nick Suzuki (MTL), Filip Forsberg (NSH), Jack Hughes (NJD), Mathew Barzal (NYI), Igor Shesterkin (NYR), Brady Tkachuk (OTT), Travis Konecny (PHI), Sidney Crosby (PIT), Tomas Hertl (SJS), Oliver Bjorkstrand (SEA), Robert Thomas (STL), Nikita Kučerov (TBL), Auston Matthews (TOR), Quinn Hughes (VAN), Jack Eichel (VGK), Tom Wilson (WSH), Connor Hellebuyck (WPG)

