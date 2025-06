Na velikosti (ne)záleží. Ticháček nebo Galvas musí NHL přesvědčit jinak

Je to trend, který se nemění. NHL preferuje vysoké hráče, což platí tím víc pro obránce. Letošní draft potvrdil, že o mladé beky pod 180 centimetrů prostě není zájem. Na ocet zůstalo i několik českých obránců, s nimiž je při nedostatku kvalitních beků spojována dokonce budoucnost národního týmu.

Když vezl Jaromír Jágr Jiřího Ticháčka do Pittsburghu, avizoval jej jako budoucí hvězdu NHL. Jenomže kladenský bek zůstal i ve dvaadvaceti letech skauty NHL nepovšimnut. Totéž Tomáš Galvas nebo Tomáš Černý. Všechny spojuje jeden zásadní handicap.

Ticháček měří 175 cm, Galvas 179 cm, Černý 176 cm.

Je to komplikace, ale neznamená to doživotní ztrátu naděje. Řada hokejistů si vybojovala NHL skvělými výkony v pozdějším věku, kdy podepsali coby volní hráči.

Hvězdy pod radarem

Američan Brian Rafalski (na snímku) po studiu na univerzitě dokonce odešel do Evropy, kde se etabloval coby hráč švédské a finské ligy. Ve 26 letech se tenhle 178 cm vysoký bek dostal do NHL a v New Jersey a Detroitu pak udělal skvělou kariéru. Běžně sbíral mezi 40-59 body za sezónu. Vyhrál tři Stanley Cupy a reprezentoval USA na mezinárodní úrovni.

Pod radarem skautů se pohybovali i Mark Giordano nebo jeden z nejlepších obránců historie Chris Chelios. Oba hráči jen s pár centimetry přes 180 cm. Ani jeden nebyl nikdy draftován.

Chelios hrál ještě ve 22 letech za nároďák USA na olympiádě v Sarajevu, pak se prosadil v Montrealu. Giordano se objevil v NHL ve stejném věku, když podepsal s Calgary. Chelios končil ve 48 letech coby jeden z nejstarších hráčů v dějinách ligy. Giordano hrál NHL ještě ve 40.

Nemusí jít o náhodu. „Lehkotonážníci“, vzrůstem menší sportovci, nemusí tolik trpět na problémy s koleny nebo kyčlemi, taky vertikální tlak na páteř je u menších lidí menší. To všechno může znamenat menší opotřebení klíčových partií těla a v konečném důsledku delší kariéru.

Dost velký určitě nepřišel skautům NHL ani Adam Oates (180 cm), který se do 23 let potloukal po nižších soutěžích. Nato podepsal s Detroitem a v NHL stihnul nasbírat 1420 bodů. Z jeho citu pro přihrávku těžil zejména Brett Hull, ale i bez něj dokázal Oates v Bostonu nasbírat 97 asistencí za sezónu.

Draftováni nebyli ani Dino Ciccarelli nebo Martin St. Louis (vítěz Stanley Cupu a Art Ross Trophy). Oba postavou menší útočníci.

Z českých nedraftovaných beků si zahráli NHL třeba Jakub Jeřábek nebo Radim Šimek. Oba podepisovali smlouvy především na základě reprezentačních výkonů.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+