Na západ nejdu, prohlásil Trocheck. Jestli přijde trejd, zůstane na východním pobřeží

3. března 14:22Jakub Ťoupek
S blížícím se posledním dnem přestupů se množí také spekulace o trejdech. Žádaným zbožím je také čerstvý vítěz olympijského zlata Vincent Trocheck, o nějž mělo zájem hned několik týmů. Sám dal ale jasně najevo, že hlavně kvůli rodině bude přemýšlet pouze nad týmy z východního pobřeží.
„Ve své klauzuli mám jen 12 týmů, kam nemůžu být vetrejdován. Takže to není tak, že bych měl plnou moc, ale se generálním manažerem máme skvělý vztah a chápe moji situaci a je velmi transparentní a upřímný.“
Trocheckovi záleží na své rodině a ve dvaatřiceti letech se nechce stěhovat moc daleko. Což dal jasně najevo i na svých sociálních sítích, kde dal jasně najevo že na západ rozhodně nepůjde.
„Ano, není to žádné tajemství. Týmy ze západu jsou v mé klauzuli o nezaměnitelnosti, protože rodina je pro mě důležitá a moje rodina je na východním pobřeží a tam bych chtěl také hrát, pokud ten trejd přijde.“
Zajímavý pohled mají na celou situaci i jeho děti. „Moje dcera nemá tušení, co se děje,“ prohlásil Trocheck se smíchem. „No, já zůstanu, protože tady mám hokejový tým. Mě nikam nevyměnili,“ zase řekl jeho syn.
Mezi zájemce o služby dvaatřicetiletého Američana se zařadila Minnesota, která se pere o první pozice v Západní konferenci. Ta ale nejspíš pomalu vypadává ze hry. Skloňuje se také Pittsburgh, který by mohl před play-off posílit. Carolina Hurricanes a Detroit Red Wings jsou také logickými místy, kam by se mohl přesunout.
Rodák právě z Pittsburghu letos naskočil do 46 zápasů a nasbíral 39 bodů. Celkově pak v nejlepší hokejové lize světa odehrál 847 zápasů a na svém kontě má 235 branek a 382 asistencí.
