Na život a na smrt! Calgary zažívá vzkříšení, Winnipeg má vyzyvatele

"Každý zápas je pro nás jako partie číslo 7. Souboj na život a na smrt." Výstižně okomentoval calgarskou situaci Milan Lucic. Gólem přispěl ke čtvrté výhře Flames za sebou, zdánlivě prohraný závod o postup do play-off je náhle opět otevřený. Jiskřičku naděje vykřesal kanadský klub kamenem – jak jinak. O triumfu 5:4 nad Anaheimem rozhodl navrátilec Michael Stone. Asistenci u veledůležitého gólu bral i Nazem Kadri.

"Na frustraci a negativní energii není čas."

Lucic přesně pojmenoval aktuální rozpoložení v kabině Flames. Kdekdo by si mohl lízat rány a litovat neproměněných šancí a zbytečně ztracených bodů. Další by hořekoval nad slabým (kolikátým už?) výkonem maskovaného Švéda Jacoba Markströma.

Nebo by se trápil přesvědčením, že vyhrávat do konce sezony by přece nezvládli ani bostonští Bruins.

Jenže nic takového nikomu nepomůže, Lucic a i jeho parťáci to dobře ví.

A kouč Darryl Sutter také. Když se uznávaného, byť svérázného trenéra minulý týden dotazovali na Nazema Kadriho, kterému druhá polovina sezony vůbec nevychází, rtuťovitého forvarda se zastal. "Nemá to nic dělat s jeho zápalem pro hru."

Sutter poznamenal, že na Kadrim se podepsala zkrácená letní příprava. Kvůli výhře Stanley Cupu a následným oslavám. A rozhodl se mu ubrat čas na ledě, aby mohl dvaatřicetiletý borec lépe hospodařit se zbývajícími silami.

Má Kadriho na své straně. Chápe, že to pro něj musí být těžká sezona. Vidí, jak dře, ale únava si bere svou daň.

Je příhodné, že právě často kritizovaný plejer s jednadevadesátkou na dresu asistoval u Stoneova vítězného gólu. Vyhrál buly, čímž umožnil rozjetí celé akce. Takový moment ho povzbudí, stejně jako zastání od Suttera. Ostatně nahrávky bral hned dvě.

Bodem se připomněl i Jonathan Huberdeau.

Duel dochytal Dan Vladař, mimořádně oblíbený v kabině pro svou nesobeckost a týmovost. Porazil učícího se krajana Lukáše Dostála.

Calgary i díky Vladařovi vyhrálo poprvé v sezoně čtyři utkání za sebou a opět ukázalo vnitřní sílu. Plameny dokázaly otočit v této sezoně už šestý zápas, v němž prohrávaly o dva a více gólů. A podruhé v řadě urvaly dva body obratem ve třetí třetině.

.To vše Sutterovým chlapcům pomůže. "I tak ale budeme muset nejspíš vyhrát všech pět zápasů, co zbývá do konce základní části." Ten, který ale přece jen vy činívá nad ostatními, přijde na řadu ve středu. Proti komu? Winnipegu samozřejmě.

Od Tryskáčů, okupujících poslední postupové místo, je dělí dva body. Kartami může ještě zamíchat Nashville, Preds jsou o tři punkty za Flames, ale mají dva mače k dobru.

Ač se rozhodli pro přestavbu, mohou se do vyřazovacích bojů vklínit. Vítězné procento ale mají nižší než kanadští rivalové.

