Nabitý program Bedarda! Před draftem se mladík nezastaví

Connor Bedard má před samotným draftem spoustu povinností. S ostatními nadějnými mladíky navštívili trénink mladých dětí v Nashvillu, zároveň se objevil na předávání cen NHL a v noci na čtvrtek jej čeká draft.

Ještě neodehrál v NHL ani jeden zápas, a přesto si Connor Bedard odnesl z předávání cen jednu sošku. Konkrétně šlo o E.J. McGuire Award of Excellence, která se od roku 2015 uděluje hráči, který má před draftem do NHL a je nejlepším příkladem odhodlání k dokonalosti díky síle charakteru, soutěživosti a atletickým schopnostem.

Prvním držitelem této ceny byl Travis Konecny, sošku si domů v minulosti odnesli Nico Hischier, William Eklund či Lane Hutson. Nyní padla volba na Bedarda.

„Kdybych byl jedničkou, bylo by to úžasné. Uvidíme, co se stane, ale kdyby mě Chicago vybralo, byla by to obrovská čest,“ přiznal Bedard již dříve.

A co mladíkům, které čeká draft do NHL poradil Connor McDavid? „Nejlepší rada je, abyste si celý draft užili a užili si to společně jako rodina. Všichni tak tvrdě pracovali, aby se dostali až sem. Uběhne to opravdu rychle, je to jen jeden den, takže jen doufám, že si ho užijí společně jako rodina.“

Sedmnáctiletý kanadský útočník se i s ostatními nadějemi pro nadcházející draft zúčastnil hokejového dne konaného v Nashvillu. Hráči pomáhali s tréninkem dětem ve věku čtyř až osmi let.

„Vzpomínám si, když jsem byl v tomhle věku, jak moc jsem byl nadšený ze setkání s kluky, ke kterým jsem vzhlížel. Pro nás je to docela fajn, že můžeme být takovými vzory a mít takový vliv na mladší generaci. Moc jsme si to užili a takových akcí si opravdu vážíme,“ promluvil Bedard v rozhovoru pro nhl.com.

„Učili nás, jak být rychlejší, hrát tvrdě a celkově být v hokeji lepší. Já jsem na ledě byla poprvé, když mi byly dva roky, ve čtyřech už jsem chodila bruslit s mým hokejovým trenérem. Moc jsem Connora Bedarda neznala, ale můj kamarád mi říkal, že každý den kouká na videa s jeho hrou a tvrdí, že je moc dobrý hráč,“ svěřila se jedna osmiletá dívka.

Nyní už se kanadský útočník chystá na Vstupní draft do NHL. První kolo je na programu už v noci na čtvrtek od jedné hodiny ranní středoevropského času. Druhé až sedmé kolo pak bude na programu ve čtvrtek od 17 hodin středoevropského času.

