Nad Columbusem se stahují hustá mračna. Ustojí Brad Larsen hrozivý start Blue Jackets?

Okurková sezóna nemohla na první pohled dopadnout pro Columbus lépe. Solidní draft, podpis největší hvězdy na trhu s volnými hráči a prodloužení smlouvy s Patrikem Lainem. Vypadalo to, že se blýská na lepší časy, opak je však pravdou. Fanoušci na sociálních sítích po špatném startu sezóny hlasitě volají po odvolání lodivoda střídačky Brada Larsena. Jak dlouho vydrží kanadský stratég na rozkývané židli?

Začněme ale popořádku. Brad Larsen převzal kormidlo u Modrokabátníků v sezoně 2021/2022. Kanadský kouč nešel do neznámého prostředí, jelikož na střídačce Columbusu působil už sedm let jako asistent. Změnily se tedy jen jeho pravomoci. Úkol byl nadmíru jasný. Dovést partu okolo snajpra Patrika Laineho do vyřazovacích bojů. Coby hlavní kouč však ve své premiéře neuspěl a Nationwide Arena, tak předčasně uzavřela své brány a fanoušci byli o play-off ochuzeni.

A jaká je nynější situace? Ještě horší než minulý rok. Tým se slibným podhoubím mladých talentů tápe a se soupeři nedokáže po celých šedesát minut držet krok. Johnny Gaudreau sice zatím očekávání naplňuje a má už devět bodů z dvanácti duelů. Zbytek týmu ale zaostává a vtahuje do podprůměru další a další členy kádru. Blue Jackets prohráli již devět duelů z dvanácti a zatím to ani náznakově nevypadá, že by přicházelo zlepšení. Spíše naopak. Debakl střídá debakl.

Krizi ještě více prohloubila Global Series ve finském Tampere. Svěřenci Brada Larsena se zde utkali s úřadujícími šampiony NHL, kteří svému soupeři udělili dvakrát pořádnou lekci, a ještě více tak zvýraznili současné hrůzostrašné rozpoložení Jackets.

V první bitvě to po smazání tříbrankového manka vypadalo s týmem okolo kapitána Boonea Jennera nadějně, ale pak Avalanche přidali další dvě branky a pečetili ještě do odkryté klece. Odveta? Tam Colorado povolilo svému soupeři vzdorovat jen jednu třetinu, a pak už Patrik Laine a spol. působili spíše jako sparing partner, než soupeř. Podle toho také vypadalo skóre. A to jsme ještě opomenuli nálož, kterou Columbus dostal od New Jersey ještě před samotným odletem do Finska. V zemi tisíců jezer si navíc při utkání přivodil zranění Jakub Voráček, který se zařadil na marodku k Justinu Danforthovi a obránci Adamu Boqvistovi.

Když už jsme u defenzivy, tak ta naprosto hoří. Jackets dostali ve dvanácti duelech děsivých pětapadesát branek. V průměru je to 4,58 branky na zápas pro lepší představu. Hůře je na tom v součtu odehraných zápasů pouze Anaheim. A hodnocení plus/mínus. O tom snad raději nemluvit. Když se podíváme na soupisku, tak ze stabilních hráčů je na tom nejlépe mladíček Kent Johnson s nulou. Ostatní jsou v záporných číslech. Některé z hodnot především u obránců jsou opravdu alarmující. Taková předsezónní posila v podobě Erika Gudbransona má například ve statistice -7. Zach Werenski má dokonce -8. A dále bychom mohli pokračovat.

Nedaří se ani brankářům. Aby také ano, když defenzivní val, jako by vůbec neexistoval. Úniky do přečíslení, nikdy nekončící kombinace soupeře v útočném pásmu. Tedy alespoň do chvíle než skončí puk za brankovou čárou. Merzlikins i Tarasov mají procentuální úspěšnost zákroků pod 90 %. Druhý jmenovaný už zamířil na farmu, ne kvůli výkonům, ale kvůli jediné dobré zprávě, kterou je návrat Jonase Korpisala mezi tři tyče.

Fanouškům pochopitelně dochází trpělivost. Tým, který měl před sezónou problém vejít se pod platový strop, což stálo místo milovaného Olivera Bjorkstranda, je najednou přikován ke dnu a výsledky jdou od desíti k pěti. Takhle to přeci být nemělo. Zvláště ne po takovém přestupovém období, kdy vedení rozdávalo multimilionové kontrakty s vidinou kýženého úspěchu.

Většinová část 5th line Columbusu by na střídačce nejraději viděla krajana finského generálního manažera a trenéra finské reprezentace Jukku Jalonena. Jeho jméno už jednou bylo s Modrokabátníky v kuloárech skloňováno právě při odchodu Tortorelly. Tento kandidát má však své povinnosti u národního týmu. Je ale známo, že finský svéráz Jarmo Kekäläinen si stojí za svým, trpělivě drží nastavený směr a Bradu Larsenovi stále věří. Pokud se ale tým brzy nezvedne, asi nebude mít jinou možnost než dát kabině nový impuls. Zatím to totiž místo útoku na play-off vypadá jako honba za Connorem Bedardem.

Po návratu z neúspěšné mise ve Finsku, zatím probíhají pouze kosmetické změny. Z farmy byl povolán Emil Bemström a opačným směrem zamířil David Jiříček s Danillem Tarasovem, jak již bylo zmíněno. Je však nadmíru jasné, že čekání bylo dost a musí přijít výsledky. Ano, tým je ještě mladý, ale zatím není vůbec vidět posun, který můžeme například pozorovat u Rudých křídel. Pokud budou výkony pokračovat ve stávající tendenci, tak pohár trpělivosti přeteče a nasnadě bude razantní řez kádrem, či změna na lavičce. Zvládne Brad Larsen nakopnout spící Jackets, nebo se blíží jeho brzký konec? A kdo jej případně nahradí?

Share on Google+