Nad očekávání! Spolupráci Mičkova s Flyers rámuje video, nákresy i nevšední radost z každé branky

Byl to krok do neznáma. Když jej Flyers v roce 2023 draftovali, mohlo to vypadat jako vyhozený „pick“. Nikdo v tu chvíli netušil, jestli a kdy se vůbec v NHL objeví. Navíc měl špatnou pověst. Svéhlavý, náladový, povýšený. Uběhl jen rok a Matvej Mičkov už v NHL válí. Zatím s pokorou a bez odmlouvání. Vyniká zdaleka nejen v kontextu nováčků.

Mezi provoročáky nemá konkurenci. S 22 body (9+13) vede produktivitu nováčků NHL o 5 bodů. Ve Philadelphii je lepší jen Travis Konecny (30). Trenér Tortorella pochopitelně není se vším v Mičkovově hře spokojený a je dobře, že mu to umí dát najevo. To poslední, co si o sobě má devatenáctiletý kluk myslet, je, že už všechno dokonale ovládá.

Novináři ve Philadelphii patří k těm nejaktivnějším v NHL. Mičkova bedlivě sledují a píší o něm od jeho příjezdu do Ameriky. Oceňují jeho přístup k tréninku. Nikdy, nikde, nic nevypustí. Moc rád dává góly a raduje se z nich i v přípravě. Nikterak okázale. Ale emoce neskrývá.

„Podívejte se na něj. I v tréninku se nesnaží gólmany jen tak ‚zahřát‘, soustředí se, aby provedení jeho střelby bylo perfektní,“ vypíchl pro zástupce sedmé velmoci asistent trenéra Rocky Thompson na úterním rozbruslení.

Góly dává k smrti rád. A pár důležitých branek už letos předvedl. Má na kontě tři trefy v prodloužení, pochopitelně vítězné. To je nejvíc v NHL. Tři branky v prodloužení dal krom Mičkova už jen Leon Draisaitl. K tomu má na kontě i jeden vítězný nájezd. Pár bodů navíc už tedy Phille zařídil.

Drobná potíž je jazyková bariéra. Trenéři prý se nadřou, aby mladíkovi dostatečně vysvětlili požadavky na defenzivu a hru pět na pět. Hodně pracují s nákresy a videem, aby si všechno lépe představil a dobře zadání pochopil.

Už před sezónou trenér John Tortorella avizoval, že nebude chtít Mičkova přehltit informacemi. Poté, co nevysokého Rusa v listopadu dvakrát posadil, jsou prý trenéři s přístupem ruského útočníka spokojení. Kvitují zlepšení v celkovém herním projevu a trpělivě si nového hokejistu formují.

„Projevuje koordinované úsilí být lepší bez puku. Z poloviny nám nerozumí, takže jak řekl Torts, nechceme mu znít v uších až moc. Mohlo by ho to zadusit a poškodit i pozitivní aspekty jeho hry. S Mičem to musí být trpělivý proces,“ shrnuje asistent Rocky Thompson.

