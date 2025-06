Naděje pro fanoušky Floridy. Bennett v alkoholovém opojení slíbil, že zůstane

Ve čtvrtek večer v jednom z nejslavnějších nočních klubů v Miami vypadalo, že fanoušci Panthers mohou oslavit nejen Stanley Cup, ale i velké prodloužení smlouvy. Sam Bennett, čerstvý držitel Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off, totiž na pódiu prohlásil, že rozhodně nikam neodchází.

Za zády mu přitom na LED obrazovce blikalo „8 MORE YEARS“, tedy osm dalších let. V tu chvíli to vypadalo, že je hotovo. Jenže podle informací z pátku byla atmosféra o něco růžovější než realita.

„Sam to tak určitě chce, ale k dohodě zatím nedošlo,“ napsal na síti X respektovaný insider Pierre LeBrun. Bennettův agent Darren Ferris následně pro Postmedia potvrdil, že smlouva zatím podepsaná není.

„Byla to neuvěřitelná noc a naprosto zasloužená. Sam si to se spoluhráči maximálně užívá. Ale oficiálně zatím nic podepsaného není. Jestli bude, všichni se to včas dozví,“ uvedl Ferris.

Panthers se Bennetta přesto určitě budou snažit udržet. Devětadvacetiletý centr se stal tváří letošního tažení za obhajobou titulu, v základní části dal 25 gólů, v play off pak přidal dalších 15 a k tomu 7 asistencí. Jeho jméno figuruje na prvním místě žebříčku nejžádanějších volných hráčů podle TSN.

Zájem o něj bude obrovský. Mluví se o částkách přes 9–10 milionů dolarů ročně, byť v Sunrise by se podle insiderů měl spokojit s výrazně menší sumou, a to díky menším daním. Panthers mají v tuto chvíli zhruba 19 milionů místa pod platovým stropem, a kromě Bennetta se snaží podepsat i Brada Marchanda a Aarona Ekblada.

Zatímco Bennett v klubu údajně zůstává, Marchand se mezitím baví na sociálních sítích. Poté, co v sérii instastories poděkoval všem bývalým klubům svých spoluhráčů za to, že je pustily do vítězného týmu, přihodil i komentář pod spekulaci, že by mohl zamířit do Toronta.

„No ty vole... Lidi to chtějí vidět???“ napsal pod příspěvek The Leafs Nation, který citoval Nicka Kypreose a jeho větu: „Nevím, jak by Marchand mohl neskončit v Maple Leafs.“

Toronto má prostor pod stropem, Marchand má volno a mezi fanoušky Leafs by šlo o přestup roku — byť zdaleka ne každý by ho tam chtěl. V pěti sériích play off byl pro Leafs katem, letos je vyřadil znovu.

