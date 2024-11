Slovenská naděje Michal Mrázik, kdysi hráč usilující o NHL, bohužel musel po loňské vynechané sezóně úplně ukončit kariéru. Informoval o tom na svém Instagramu.

Michal Mrázik zveřejnil na svém Instagramu příspěvek, v němž potvrdil svůj konec kariéry. Nezapomněl poděkovat svým rodičům, trenérům a spoluhráčům, a také svému agentovi a týmu HK Poprad, kteří dostali zvláštní poděkování za veškerou projevenou snahu.

„Zkusil jsem to, snažil jsem se ze všech sil, abych se vrátil k hokeji. Vrátil se ke své hře.

Dal jsem do toho všechno a teď, poté, co mé tělo opět řeklo ne, jsem se rozhodl s hokejem nadobro skončit. Jsem vděčný za to, co mi hokej dal. Nejen to, co jsem za léta hraní zažil, ale hlavně za to, že mě formoval v člověka, jakým jsem dnes.

Odcházím z hokeje s kyselou příchutí za zranění, ale také s úsměvem a smíchem, který byl takovým každodenním prvkem tohoto sportu.“ zmínil také ve svém příspěvku.

Rodák z Liptovského Mikuláše byl od svého mládí oporou Slovenska na mezinárodních turnajích. Poprvé reprezentoval zemi v sezóně 2017-18, kdy se objevil na Mistrovství světa juniorů do 18 let a jako sedmnáctiletý zaznamenal 4 body a z toho 3 branky. Dal tak o sobě poprvé vědět světu, když předvedl překvapivě dobrý výkon. Za svou rodnou zemi pak naskočil i v sezóně 2020-21, kdy si jako náhradní kapitán týmu na MS do 20 let připsal 3 body (2+1).

Od tohoto okamžiku se Mrázik vydal za svou profesionální kariérou. Své začátky strávil v Evropě, kde nastoupil ve švédském Linköping HC v SHL a v ICEHL za Bratislavu Capitals. Následně pokračoval do vysněné Severní Ameriky.

Ve svém jediném severoamerickém angažmá nastoupil Mrázik k 31 zápasům v týmu Atlanta Gladiators v ECHL, kde zaznamenal 13 bodů (9+4). Díky dobrým výkonům byl povolán do týmu Tucson RoadRunners do AHL, kde ale vinou zranění odehrál pouze jediný zápas.

Kvůli zranění pak vynechal celou sezónu 2023-24 a byl nucen se vrátit zpět na Slovensko, kde se společně s HK Poprad pokoušeli znovu nakopnout jeho kariéru. K žádnému dalšímu zápasu už ale nedošlo, a tak si musel přiznat, že se k profesionálnímu hokeji už nevrátí.

