Nadějný švédský gólman podepsal smlouvu s Philadelphií

Teprve třiadvacetiletý gólman Samuel Ersson podepsal s Flyers nový kontrakt. Stalo se tak ještě rok před vypršením jeho nováčkovské smlouvy. Švédský brankář však bude mít ve Philadelphii solidní konkurenci a o místo v brance se bude muset porvat hned s několika vlčáky.

Švédský hokejista prošel draftem už v roce 2018, když si jej Philadelphie vybrala v pátém kole. Následně prožil parádní ročník ve druhé nejvyšší švédské soutěži, stal se nejlepším nováčkem, gólmanem i nejužitečnějším hráčem play off.

Další dva ročníky sbíral zkušenosti o patro výš, když byl oporou Brynäs IF. Díky svým výkonům si vybojoval účast na mistrovství světa, kde však plnil pouze roli trojky za Fasthem a Reidebornem.

Na podzim roku 2021 se přesunul do Severní Ameriky, kde se měl začít adaptovat na zámořský hokej. Stihl však odchytat pouze tři utkání a zamířil na marodku kvůli problémům s třísly. Následně zkusil ještě jeden duel v polovině prosince, kdy však odchytal pouze dvě třetiny kvůli přetrvávajícím problémům. Opět musel na marodku, sezona pro něj skončila 8. února, kdy naskočil do utkání proti Belleville, ale utkání kvůli přetrvávajícím problémům s třísly opět nedochytal.

„Bylo to velmi frustrující. Byl to můj první rok tady a přechod sem byl pro mě velký, navíc jsem se musel vypořádat se zraněními. Ale musím brát pozitivně to, že jsem se s těmito problémy vypořádal. Určitě mě to psychicky posílí,“ vzkázal loni před tréninkovým kempem.

Během uplynulého ročníku byl oporou Leigh Valley Phantoms v AHL. Byl jedním z nejvytěžovanějších gólmanů, když odchytal 42 duelů s úspěšností 90 %.

Vysloužil si dokonce starty ve dvanácti utkáních NHL. Jeho premiéra však nedopadla podle představ, před Vánoci se postavil mezi tři tyče v Carolině a obdržel pět branek z 35 střel, ve 48. minutě jej v brankovišti nahradil Carter Hart.

V dalších zápasech už to bylo o něco lepší, připsal si celkem šest výher. Jednou dokonce zapsal čisté konto, osmadvacetkrát úspěšně zasahoval v duelu proti Buffalu.

Rok před vypršením nováčkovského kontraktu se s Philadelphií dohodl na dvouletém prodloužení smlouvy. Platově si polepší na 1,45 milionu dolarů ročně, dostat se do branky Letců však bude mít letos velmi obtížné. Kromě jasné jedničky Cartera Harta mají Flyers na soupisce Cala Petersena, který je podepsán ještě na další dva roky. Třetím gólmanem do party je Švéd Felix Sandström, který loni také přelétal mezi AHL a NHL.

