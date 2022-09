Nadějným centrům v Seattlu věří. Potvrdí v nové sezoně svůj potenciál?

Matty Beniers a Shane Wright – talentovaní hokejisté nejmladšího klubu NHL ze Seattlu za sebou mají náročné letní období. Během něj, jak sami tvrdí, zesílili, ale oba moc dobře vědí, že tvrdá práce zdaleka nekončí. Mají před sebou velkou výzvu, vedení Krakenů totiž na jejich výkony spoléhá.

Matty Beniers se v roce 2021 stal historicky prvním výběrem Seattlu v draftu NHL. V loňské sezoně odehrál deset utkání, už během nich ale předváděl velmi slušné výkony a do statistik si zapsal hned devět bodů. „Přišel do týmu a hrál opravdu dobře. V průběhu jeho hokejového růstu pochopitelně nastanou lepší i horší období, ale opravdu věříme jeho schopnostem a tomu, že pro nás okamžitě může být dobrým hráčem,“ prohlásil na adresu teprve devatenáctiletého Američana trenér Krakenů Dave Hakstol.

Beniers během léta neváhal a zamířil do posilovny, kde se na nadcházející ročník pilně připravoval. „Cítím se o dost silnější. Povedlo se mi přibrat. Teď se musím zaměřit na to, abych váhu udržel i v sezoně. Musím správně jíst a cvičit, ať už je to po zápasech nebo po tréninku,“ uvědomuje si útočník, se kterým se s největší pravděpodobností počítá hned do první lajny.

Boj o místo v sestavě tak čeká hlavně o rok mladšího Shanea Wrighta, čtyřku posledního draftu. Ten má za sebou stejně jako Beniers nováčkovský kemp Seattlu a také účast na NHLPA Rookie Showcase, tradiční události, během které se potkávají talentovaní hráči napříč kluby z NHL.

Ani Wright nelenil a v pauze před novým ročníkem makal nejen na celkovém zesílení. „Myslím, že jsem pracoval opravdu tvrdě. Zároveň jsem měl příležitost hrát a soutěžit proti hokejistům z NHL a klukům, kteří hrajou na opravdu vysoké úrovni, takže věřím, že jsem připravený se poprat o pozici v týmu,“ hlásí kanadský centr. Ten by měl v noci z úterý na středu, kdy Seattle odehraje přípravný zápas proti Calgary, zažít ligovou premiéru.

„Dáme mu každou příležitost k tomu, aby se stal součástí týmu, aniž bychom na něj vyvíjeli jakýkoli další tlak. Chceme, aby hrál nejlépe, jak umí, a i nadále se zlepšoval,“ věří v mladého Kanaďana kouč Hakstol. Seattle bude na duo Beniers – Wright spoléhat nejen v současnosti, oba talenti by se měli stát především stavebními kameny pro budoucnost celku ze severozápadu USA. O tom, zda potvrdí svůj potenciál, více napoví už nadcházející sezona.

