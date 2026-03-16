Nadržují rozhodčí Carolině? Naprosto směšně, co se stalo, zlobil se kouč Ottawy

24. dubna 12:00David Zlomek
Naděje Ottawy Senators na obrat v sérii s Carolinou dostaly v noci na pátek drtivou ránu, která možná definitivně zlomila vaz celému jejich snažení. Nejenže Senátoři prohráli těsně 1:2 a v sérii ztrácejí už 0:3 na zápasy, ale především přišli o svého nejlepšího obránce.
Jake Sanderson musel odstoupit z utkání poté, co ho ve druhé třetině zasáhl útočník Hurricanes Taylor Hall nevybíravě do oblasti hlavy. Sanderson se sice po hitu na chvíli pokusil ve hře pokračovat, ale nakonec zamířil do kabin právě ve chvíli, kdy jeho tým začínal dvojnásobnou přesilovku pěti proti třem. Trenér Travis Green po zápase potvrdil, že jde o zranění hlavy, a neskrýval frustraci z toho, jak situaci posoudili rozhodčí, kteří Hallovi udělili pouze dvouminutový trest.
„Prostě nechápu, proč za zákrok do hlavy není udělen pětiminutový trest. Je to naprosto evidentní zásah do hlavy, přesně ten typ hitů, které v hokeji nechcete vidět. Je směšné, že tam nebyl ani přezkum u videa,“ hřímal Green během tiskové konference.
Taylor Hall is now enemy number one in Ottawa. Jake Sanderson has left the game and has not returned after this headshot. pic.twitter.com/OxnJxeNAIP— SENS TALK (@senstalk_) April 24, 2026
Kouče Ottawy dopálilo i srovnání s momentem ze třetí třetiny, kdy rozhodčí zkoumali zákrok kapitána Bradyho Tkachuka, aby mu následně původně vysoký trest snížili. „U Bradyho revizi udělají a přitom ani nevím, za co to bylo. Pak ale úplně ignorují přezkum u zákroku na Sandersona... Byl bych v šoku, kdyby se na to liga ještě nepodívala a něco s tím neudělala,“ dodal rozladěný kouč, kterému se vidina postupu vzdálila na míle daleko.
Ztráta Sandersona je pro Ottawu fatální. Dvaadvacetiletý bek ve své čtvrté sezoně v NHL naplno potvrdil roli elitního obránce, když v základní části nasázel 14 gólů a přidal 40 asistencí, což jsou jeho nová kariérní maxima. V aktuální sérii si připsal dvě asistence a byl klíčovým mužem pro rozehrávku i oslabení. Bez něj vypadá defenziva Sens proti rozjeté Carolině velmi křehce. Ottawa se teď musí pokusit o zázrak, který v historii NHL dokázalo jen pár týmů, a to vše s vědomím, že jejich klíčový muž bude v příštím zápase s největší pravděpodobností chybět v sestavě kvůli přísnému protokolu pro otřes mozku.