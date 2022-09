Nadšení i kritika. Jak hráči vidí lakrosové góly?

Ve většině případů jsou to útočníci, kterým se takto podaří vstřelit branku. Je to sice hokejová paráda, ale není to už trochu moc? Jaký názor na to mají hvězdy kanadsko-americké soutěže?

Jednalo se o pár akcí, ale strhly na sebe obrovskou pozornost. Florbalové góly Andreje Svečnikova, Filipa Forsberga nebo Trevora Zegrase však nevyvolaly jen všeobecné pochvaly. Jak se tedy na technické kousky dívají sami hokejisté?



Jednotný názor tady rozhodně neuvidíte.



Connor McDavid: „Ty góly jsou pěkné, opravdu působivé. Líbí se to hlavně dětem. Když je takové akce přivedou k hokeji, pak to bude ještě lepší.“

Leon Draisaitl: „Asi to bude znít divně, ovšem raději se podívám na nějakou pěknou přihrávku. Jsem spíš příznivcem tradičního hokeje. Tuhle fintu bych stejně nikdy nedokázal.“

Sebastian Aho: „Trénuju to, avšak jen tak pro zábavu. Docela jsem přemýšlel o tom, jaká situace by v utkání musela nastat, abych to skutečně zkusil. Možná to někdy udělám, ačkoli ve vysokém zápasovém tempu je to složité.“



Max Domi: „Nemám to rád. Jako kluk umí puk zvednout každý. Toto děti akorát učí špatně myslet a hrát v mladém věku. Když chceš takhle hrát, utíkej na lakros.“

Podobně to vidí i brankáři...

Jacob Markström: „Mělo by to být zakázané. Fanoušci to očividně milují a je úžasné sledovat, jak tihle kluci přehazují puky přes branku. Pro brankáře to ale není taková sranda. Všichni vám to posléze připomínají, což prostě nechcete.“



Karel Vejmelka: „Je skvělé, když to někdo dokáže předvést. Pro nás to už je mnohem těžší. Je strašně těžké to ubránit, de facto nemožné, když to hráč ovládá opravdu dobře.“

Někdo se tohoto triku zastává, další ho zase odsuzuje. Nikdy se na tom zřejmě neshodneme. Upřít se tomu ale nedá, že na sledování je to opravdu velká paráda.

