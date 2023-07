Nadšený Aho: Na papíře máme ten nejlepší tým, co jsem v Carolině

K šestadvacetinám vyfasoval smlouvu, co ho vystřelila mezi nejlépe placeného hokejisty planety. Právem, Hurikáni z Caroliny nemají lepšího plejera než právě Sebastiana Aha, finského špílmachra, co umí mezi mantinely dominovat. To ovšem neznamená, že by byl v Raleighu obklopen dřeváky. Naopak.

Dřeváci?

Ale kdepak, Aho má kolem sebe vícero prvotřídních borců. Brenta Burnse, Andreje Svečnikova, Teuva Teräväinena. O svých spoluhráčích mluví s respektem, cení si jejich kumštu a při pohledu na soupisku Canes je potěšený

Velmi, ba přímo výsostně! Však si přečtěte, co pověděl po podpisu osmiletého kontraktu na 78 milionu dolarů.

„Podle mě máme na papíře ten nejlepší tým od chvíle, co jsem u Hurikánů,“ míní Aho, který v minulé sezoně zvládl za 75 zápasů 67 bodů a v rámci mančaftu prohrál jen s Martinem Nečasem.

Zamlouvají se mu zajímavé posily, do kádru přibyl ofenzivní bek a šampion NHL z roku 2018 Dmitrij Orlov nebo produktivní Kanaďan Michael Bunting.

Čerstvě GM Don Waddell přivedl starého známého – opět dal šanci Tonymu DeAngelovi, který je považován za enfant terrible zámořského hokeje.

V Carolině mu to nicméně minule šlo, teď se na povedené výkony pokusí DeAngelo navázat.

Aho má za to, že Hurikáni mohou patřit k naprosté ligové špičce, což ostatně byl podle jeho slov jeden z důvodů, který mu ulehčil rozhodování, zda na lukrativní nabídku kývnout, či nikoliv.

„Rozhodně můžeme být v NHL ti nejlepší,“ věří Aho a sní o prstenu pro vítěze Stanley Cupu.

Carolina roky předvádí báječný hokej, dvakrát za sebou ovládla Metropolitní divizi, pod vedením Roda Brind’Amoura se Canes stali miláčky analytiků i fajnšmekrů.

Navíc už nasbírali cenné zkušenosti v play-off, dvakrát byli za Ahovy éry ve finále Východní konference. I to jsou nejspíš důvody, proč si Aho myslí, že s Carolinou může dojít až na vrchol.

O tom, že Hurikáni budou nebezpeční, nepochybují ani bookmakeři. Řadí je mezi favority na zisk hokejového grálu. A co vy?

