Najde NHL nového vládce? McDavida může vystřídat Matthews, nebo Šesťorkin

Podle výsledků nedávného průzkumu je Connor McDavid pro 42,2 procenta hokejistů NHL vysněnou posilou (do pole) pro zápas o všechno. Ničí jméno nepadalo častěji, McDavid tuto anketní otázku ovládl drtivě. S trochou odvahy to lze interpretovat tak, že kanadský fenomén platí v očích kolegů za toho nejužitěčnějšího plejera v zámořské soutěži. Vidí to stejně také členové asociace profesionálních hokejových novinářů? To zodpoví červnový galavečer.

McDavid může vyhrát Hart Memorial Trophy, kterou žurnalisté udělují právě ligovému MVP, podruhé za sebou (coby první muž od dvouleté nadvlády Alexe Ovečkina) a celkově už potřetí.

Favoritem ovšem nejproduktivnější hráč základní části (se 123 body si udělal osobní rekord) není, silnou konkurenci má edmontonský lídr nejen v ruském brankáři Igoru Šesťorkinovi z NY Rangers, ale především pak v Austonu Matthewsovi.

Matthews letos obhájil Richardovu trofej pro krále kanonýrů, když NHL díky jeho famózní show poprvé po deseti letech tleskala šedesátigólovému střelci (Matthews navázal na Stevena Stamkose).

Ještě obdivuhodnějším počinem je ovšem Matthewsovo členství v neoficiálním klubu 50 za 50 (více zde).

Oproti McDavidovi navrch, jak uvádí The Score, exceloval torontský tahoun směrem dozadu. Čtyřiadvacetiletý Američan například odebíral soupeřům v průměru 3,66 (!) kotouče za 60 minut.

Na Hartovu cenu je nominován podruhé v kariéře, první nominaci neproměnil. Mezi finalisty premiérově najdete Šesťorkina, který má takřka jistou Vezina Trophy pro gólmanského krále NHL.

Vždyť byl mezi maskovanými muži nejlepší nejen podle průměru inkasovaných branek (2.07), ale také v úspěšnosti zákroků (93,5 %). V obou statistikách navrch kolegy z branže zcela převálcoval. Pro Blueshirts byl nepostradatelný.

Ukazují to i analytické údaje, které uvádějí, že Šesťorkin ovládl – a to mezi všemi hokejisty NHL – statistiku zvanou "Wins above replacement".

Co to znamená? Zjednodušeně řečeno, kdyby místo něj podepsali na Manhattanu levnou náhradu, vyhráli by o devět zápasů méně. A chyběli by v play-off. Jestli nějaký ukazatel definuje hráčův přínos pro mančaft lépe, ukažte nám ho.

I tak je ale Šesťorkin až tím třetím vzadu za duem M & M, jeho šance na to, že napodobí Careyho Price a jeho triumf z roku 2015, jsou spíše nízké. Komu byste Hartku dali vy?

