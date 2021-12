Nakažený český hráč se domů jen tak nepodívá

(EDMONTON, od našeho zpravodaje) Hokejisté české reprezentace do 20 let se na Silvestra vydají domů, případně do svých zámořských klubů. Až na jednoho.

Pochopitelně je řeč o hráči, který měl z úterka 28. prosince pozitivní test na covid-19. Český tým se to dozvěděl o den později, kdy byl za několik hodin zrušen i celý zbytek šampionátu.

Z dalšího kola testů vyšli všichni ostatní hokejisté i členové realizačního štábu bez úhony, proto se mohli v poledne poprvé sejít a začít připravovat na páteční odjezd. „V pátek dopoledne vyrážíme do Calgary, odkud po 17. hodině odlétáme zpátky do Prahy. I hráči ze zámořských klubů odlétají 31. prosince,“ řekl media manažer Ondřej Kalát.

Osud nakaženého hráče, jehož jméno vedení české reprezentace neodkrylo, byl nejistý. Podle informací hokej.cz na něj ale organizátoři uvalili desetidenní karanténu, kterou nemůže nic zkrátit. Jedině prodloužit.

To samé platí i pro další pozitivně testované na turnaji, které odhalily výsledky až ve čtvrtek. Bylo jich sedm, včetně jednoho rozhodčího.

Postupně se tedy covid dostal do všech deseti účastnických týmů na šampionátu. A s ohledem na nakažlivost varianty omikron nemusíme pochybovat o tom, že pokud by se hrálo dál, virus by se šířil obrovským tempem.

Pro českého hokejistu to znamená, že na hotelu v centru Edmontonu zůstane minimálně do 7. ledna. Až potom – v případě negativního testu – bude moci odletět do Evropy, nebo se přesunout do svého klubu na severoamerickém kontinentu.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+