Napětí v kabině Canucks? Pettersson a Miller spekulace popírají

Vancouver Canucks se v posledních týdnech potýkají nejen s poklesem formy na ledě, ale také s mediálními spekulacemi o napětí mezi dvěma klíčovými hráči týmu – Eliasem Petterssonem a J.T. Millerem. Přestože výsledky týmu nebyly v poslední době optimální, oba hráči popírají, že by jakékoli osobní problémy měly vliv na výkony týmu či jejich vzájemný vztah.

Pettersson se k celé situaci vyjádřil po sobotní porážce s Ottawou Senators. „Nevím, proč si lidé pořád něco vymýšlejí,“ řekl útočník s tím, že spekulace jsou nepodložené a zbytečné. Miller se v neděli připojil k jeho komentáři a vyjádřil znechucení nad tím, jak média vytvářejí falešný narativ. „Vy (média) jste vytvořili problém, který neexistuje. Je to ztráta času,“ prohlásil. Dodal, že má dost starostí s vlastní hrou a soustředí se na to, aby byl týmu přínosem.

Kapitán týmu Quinn Hughes se situaci rozhodl rozebrat s větším nadhledem. Přiznal, že neshody mezi spoluhráči nejsou ničím výjimečným. „Jsme všichni soutěživí lidé a někdy to vede k frustraci. Ale to neznamená, že si nevážíme jeden druhého. Jsme rodina,“ vysvětlil Hughes. Podle něj jde jen o důsledek vysokých očekávání, která na sebe hráči kladou, a to jak individuálně, tak kolektivně.

Hlavní trenér Rick Tocchet sdílí podobný názor. Podle něj jsou konflikty přirozenou součástí dynamiky v každém týmu. „Hokej je týmový sport. Jako trenér vždy zdůrazňuji, že jde o znak na dresu, ne o jméno na zádech. Hádky a neshody? To je normální, a často to tým ještě více semkne,“ prohlásil Tocchet.

Pettersson i Miller čelí v letošní sezóně poklesu produktivity. Zatímco Pettersson má na kontě 26 bodů z 33 zápasů, Miller se po návratu z osobních důvodů připojil k týmu se 20 body z 23 utkání. Oba hráči se loni výrazně podíleli na triumfu v divizi, ale v této sezoně zatím hledají svou nejlepší formu.

Navzdory těmto výzvám se Vancouver Canucks drží v boji o play-off a aktuálně zaujímají druhé místo mezi týmy s divokou kartou v Západní konferenci. Tým se musel vypořádat nejen s mediálním tlakem, ale také s dlouhodobými zraněními klíčových hráčů, jako jsou brankář Thatcher Demko nebo obránce Filip Hronek.

Kapitán Hughes je přesvědčen, že tým má na to, aby se z této situace dostal ještě silnější. „I když ti dva nehrají svůj nejlepší hokej, pořád jsme tam, kde chceme být. To je pro nás motivace. Musíme pokračovat v práci a hrát styl hokeje, který nás dostane do play-off,“ uzavřel Hughes s optimistickým výhledem na zbytek sezony.

