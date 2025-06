Napodobí Eichela? Dilema v Buffalu řeší i Tuch

Už se to táhne příliš dlouho. Buffalo Sabres sice disponují kvalitním jádrem, ale výsledky se nedostavují, trpělivost slábne a přichází léto, které může rozhodnout o budoucnosti celé organizace. Jedním z klíčových bodů je budoucnost Alexe Tucha.

Devětadvacetiletý forvard má za sebou další produktivní sezonu a ve smlouvě mu zbývá jediný rok. Od 1. července může podepsat prodloužení. A právě v tomto bodě se vedení Sabres musí rozhodnout: nabídnout dlouhý a nákladný kontrakt, nebo se s Tuchovou érou v Buffalu rozloučit - pokud možno za solidní protihodnotu.

Tuch přišel do Buffala v rámci výměny za Jacka Eichela a byl okamžitě přijat jako jeden z vlastních. Rodák ze státu New York se stal symbolem identity Sabres, produktivním křídlem i oblíbenou tváří klubu. V dresu Buffala má od té doby bilanci 243 bodů ve 281 zápasech, včetně dvou sezon s 36 góly.

Jenže v Buffalu nic není jednoduché. Klub se od roku 2011 nedostal do play off a každé přestupové období je de facto snahou znovu definovat směr. Otázka, zda si udržet Tucha, není jen o číslech. Je to rozhodnutí o charakteru klubu.

Na jednu stranu je Tuch ideální reprezentant kabiny, produktivní, zodpovědný a loajální. Jenže v době, kdy má tým na stole i řešení kolem JJ Peterky, který může být rovněž vytrejdován, hrozí, že se fanoušci budou muset smířit s odchodem obou.

A právě to by mohlo poslat nepříjemný vzkaz i směrem dovnitř týmu. Jak by asi zareagovali lídři jako Tage Thompson nebo Rasmus Dahlin, kdyby odešli dva klíčoví parťáci?

Je tu samozřejmě i pohled chladné logiky. Tuchovi bude v době nové smlouvy třicet a pokud by měl dostat sedmiletý kontrakt, bude se blížit čtyřicítce. Buffalo se přitom už několikrát spálilo na dlouhých kontraktech pro hráče, jejichž výkonnost časem klesla.

Zároveň se ale nedá zapomenout, že takovou kontinuitu, jakou představuje Tuch, Sabres příliš často nemají. A to není maličkost v týmu, který posledních třináct let hledá stabilitu. Podle odhadů by Tuch mohl žádat mezi 6,5–7 miliony ročně. A i když se najdou produktivnější křídla, nikdo z nich nemá tak úzký vztah s městem a klubem.

Možná tedy dojde na kompromis v podobě krátkodobější smlouvy s vyšší částkou. Nebo Buffalo zkusí počkat, jak se vyvine trh po 1. červenci, a zjistí, zda se najde zájemce ochotný za Tucha nabídnout balík.

Ale čas se krátí. Sabres si nemohou dovolit opakovat chyby z minulosti a nechat Tucha odejít bez protihodnoty. Pokud nedojde k prodloužení během léta, riskují, že příští rok odejde zadarmo nebo že ho budou muset na poslední chvíli měnit za menší cenu před uzávěrkou přestupů.

Ve městě, kde už jednou fanoušci přišli o Eichela, by další takové rozloučení nebylo jen sportovním, ale i symbolickým otřesem. A v tom je podstata celé otázky: co chce být Buffalo zač? Klub, který buduje budoucnost s vlastními lidmi, nebo ten, který každý cyklus končí předčasně?

