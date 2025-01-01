Napodobí Matthewa a uteče z Kanady? Brady čelí otázkám ohledně své budoucnosti

17. srpna 16:30Tomáš Zatloukal
Umíte si představit Bradyho Tkachuka v jiném dresu než tom ottawských Senátorů? Kdekdo ano, ostatně už před Vánocemi byl americký forvard, který pokračuje v rodinné tradici fortelného a zároveň energického hokeje, spojován s newyorskými Rangers. Stěhování z kolébky hokeje do vlasti kdysi na klubové scéně zažil jeho táta Keith, to když se přesouval i celý klub z Winnipegu do Arizony. A pár let zpátky překročil 49. rovnoběžku i starší brácha Matthew.
Byly časy, kdy Brady chodil fandit calgarským Flames v play-off.
Ostatně snad až virálním se stalo video, jak si to mašíruje v hale známé i jednoduše jako Saddledome k sedadlu a ze všech kapes u kraťas mu čouhají piva. Tohle skončilo ve chvíli, kdy byl Matthew vyměněn na Floridu.
Protože nestál o dlouhodobou štaci v Albertě. Neplánoval podepsat nový kontrakt.
A tak skončil u Cats. Na adrese, kde ho čekali kvalitnější spoluhráči, vyšší ambice, přívětivější klima i oceán. Zkrátka ráj. Bez přehánění, vždyť vše podtrhují dva vyhrané Stanley Cupy za sebou.
Nechtěl by zažít transfer do všestranně atraktivnější lokace i Brady?
Mezi oběma sourozenci je jeden zásadní rozdíl. Nedávno ho přesně vyjádřil táta Keith. "Ta situace je jiná, protože Brady to v Ottawě opravdu miluje." Nosí u Sens céčko a rozhodně nehodlá opustit palubu jako první.
Více se od kapitána čeká... Na vrchol chce dojít se Senators, žádné alternativy si nepřipouští, za ty roky v kanadské metropoli to bere osobně, jako výzvu speciálně pro něj, vlastní závazek.
Nejmladší z tria zmiňovaných Tkachuků věří, že Ottawu čekají skvělé časy.
S parťáky v minulé sezoně vyslali důležitý vzkaz, že vize se začíná naplňovat. Postoupilo se do play-off! Zásadní změna oproti předchozím letem.
"Po těch ročnících, kdy jsme spíš stagnovali, bylo klíčové, abychom všem dali najevo, co dokážeme. Že zvládneme projít do vyřazovacích bojů a že nemusí zůstat jen u postupu," říká lídr Sens.
Ottawa podle něj ukázala, že má skvělý mančaft. "A byť bylo bezva postoupit, pro nás to byl jen základní tábor. Zlomek toho, co chceme dokázat. Náš konečný cíl je zkrátka jiný," dodává. Matthew má jméno na stříbrném poháru už dvakrát, nyní by se rád dočkal Brady.
S Ottawou.
S kádrem, kterému šéfuje. A v němž podle aktuální smlouvy má zůstat do léta 2028, kdy mu bude osmadvacet. Berte to jako svého druhu minimum, protože za Senátory by ideálně chtěl bojovat až do konce kariéry.
