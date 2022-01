Nápřah, volej, gól! Ovečkin svou klasikou zlomil Andreychukův rekord a stáhl Jágra

Když se řekne Alex Ovečkin, každého okamžitě napadne jedna typická akce washingtonského kapitána. Střela z první při přesilové hře z levého kruhu, případně z jeho okolí. Jednou takovou ruský snajpr proti Detroitu překonal rekord, o který v prosinci mocně usiloval. Toužil po něm tak moc, že před pár dny odehrál v početní převaze přes 11 minut! Přesilovkové trefy číslo 275 a odpoutání se na prvním fleku od Davea Andreychuka se ale "Saša" dočkal až na Silvestra.

Bylo to symbolické.

Palebnou pozici pro Ovečkina nachystali jeho dva klíčoví kumpáni - dlouholetý parťák Nicklas Bäckström a současný dvorní nahrávač Jevgenij Kuzněcov.

Moskevský rodák se opřel do puku a kotouč procedil mezi Greissovými betony. Za německým brankářem se rozsvítilo červené světlo, jedna pohádka právě byla dopsána! Do nového roku vstupuje Ovečkin coby autor nejvíce přesilovkových zásahů v dějinách NHL.

Šlo o jeden z mála ofenzivních rekordů, co nevlastnil Wayne Gretzky. Slavného "The Great One" nenajdete ani v elitní desítce, je až sedmnáctý. Dlouhé roky držel maximum Andreychuk. Muž, co proslul především jako první kapitán, co dovedl Tampu ke Stanley Cupu.

Na 274 gólech se zastavil v sezoně 2005/2006. V Ovečkinově nováčkovském ročníku, jak příznačné.

"Věděl jsem, že pokud Ovie zůstane zdravý a neztratí chuť do hokeje, o rekord mě obere. Pro mě je poctou už jen to, že jsem léta byl na špici a že jsem, co se týče zářezů v přesilových hrách, ve společnosti velikánů jako Phil Esposito, Brett Hull a Ovečkin," prohodil Andreychuk.

Bylo jen otázkou času, kdy se mašina číslo 8 přes bývalou oporu Buffala přežene. V posledních dnech se ale už zvyšovala nervozita fanoušků i samotného "Ovieho", marně vyhlíželi historickou chvíli.

"Když máte na dosah rekordní zápis a ve dvou, třech duelech se po něm marně natahujete, začnete být lehce netrpěliví. Jsem rád, že se Alex trefil a může si to odškrtnout" pověděl trenér Caps Peter Laviolette, který se snažil dát Ovečkinovi v početních převahách co nejvíc prostoru.

Chtěl, aby měl devítinásobný vítěz Richardovy trofeje splněno, a mohl se soustředit na jiné cíle. Málem to nevyšlo ani na Silvestra, Ovečkinův zásah z 18. minuty závěrečné dvacetiminutovky byl zprvu veden jako gól ve hře pět na pět.

Washington si ale po zápase vyžádal překontrolování videozáznamu a opakované záběry ukázaly, že Ovečkin přece jen překonal Thomase Greisse ještě během trestu Robbyho Fabbriho.

"Je to pro mě důležitý okamžik. Jsem za tenhle rekord rád, za mnou je teď spousta báječných hokejistů," okomentoval svůj počin majitel tří Hartových trofejí pro nejlepšího hráče NHL. Mimochodem, hned 112krát skóroval v přesilovce svou tradiční akcí. Volejem zleva.

Ještě přidejme jednu zajímavost, co přinesl oficiální ligový server. Ve 116 případech Ovečkinovi asistoval Bäckström, se kterým ostatně prošedivělý veterán natočil na toto téma vcelku povedenou a úsměvnou reklamu.

Ovečkin v šestatřiceti dál stoupá historickými tabulkami, píše dějiny slavné soutěže. Jeho rekordní rána byla pro něj zároveň vítěznou brankou číslo 119. Odpoutal se tak od Esposita na třetím place a stáhl vedoucího Jaromíra Jágra na 16 zásahů.

Českou legendu nahání stále hladový šutér také v absolutním počtu gólů, dělí je už jen tucet tref.

Ovečkina se každopádně vyplatí sledovat nejen kvůli honbě za různými milníky, momentálně navzdory stříbrným skráním a vyššímu hokejovému věku patří k nejproduktivnějším hokejistům v NHL.

Své konto dvěma silvestrovskými ranami (podruhé skóroval do prázdné klece) upravil na rovných 50 bodů! Za 33 mačů solidní výkon, viďte?

