Napřed vztek z kontroverzního vyloučení, pak premiérový gól. Lauko prožil utkání plné emocí

Byla to pětiminutovka, během které prožíval Jakub Lauko několik zcela odlišných pocitů. Na začátku třetí třetiny třetího utkání semifinále Východní konference mezi Bostonem a Floridou byl právě on ústřední postavou. Napřed přišlo kontroverzní vyloučení, po němž Florida zvýšila už na 4:0, načež se sám střelecky prosadil. Byl to jeho první gól v play-off v kariéře, kterým ale nakonec jen mírnil debakl, jenž Bruins utrpěli.

Byla to situace, jakých bývá během zápasů řada. Lauko ve 43. minutě chtěl projet k brance Floridy a zakončit svůj útok po křídle. Bránící Aaron Ekblad jej ale na hranici pravidel zadržel a pak jej natlačil do vlastního brankáře.

Jakub Lauko gets two minutes for goaltender interference after crashing into Sergei Bobrovsky. pic.twitter.com/qeCG0pzqVY — Sportsnet (@Sportsnet) May 11, 2024

Hra byla přerušena a Lauko se nestačil divit, co uslyšel. Za nedovolené bránění brankáři si měl jít sednout na trestnou lavici. Nic platné mu nebylo, že se rozčiloval a křičel na rozhodčího, že se faulu nedopustil a byl do Sergeje Bobrovského natlačen. Tedy, jeho slovník byl poměrně peprnější.

Lauko was NOT pleased with that call. pic.twitter.com/TfXgLuFyUv — Sportsnet (@Sportsnet) May 11, 2024

Zatímco diváci začali na kluziště házet lahve a plechovky a skandováním sudímu nadávali, Lauko se posadil na trestnou lavici a sledoval, jak o minutu později Brandon Montour přesilovku využil. Florida se dostala v tu chvíli do vedení 4:0. „Nemyslím si, že bych mohl do kamery popsat své emoce. Takže otázku raději přeskočím,“ pravil český útočník po utkání, když byl dotázán, co v tu chvíli cítil a jak reagoval.

„Snažil jsem jít do zakončení a skončil jsem v brankáři. Nevím, cítil jsem, že mě obránce držel a tak trochu natlačil do brankoviště. Netuším, co jsem měl udělat, abych tomu zabránil,“ popisoval Lauko inkriminovaný moment.

Zatímco napřed cítil Lauko během třetí třetiny zlost a posléze smutek z inkasovaného gólu, o pár minut později pro změnu jásal radostí. Hned při jeho dalším střídání po návratu z trestné lavice se totiž mělo vylučovat na straně Floridy a Jakub Lauko parádní trefou z levého kruhu poslal puk pod horní tyč Bobrovského klece.

Z premiérového gólu v bojích o Stanley Cup měl Lauko pochopitelně radost, jenže tu mu kalil fakt, že Bruins padli 2:6 a prohrávají v sérii s Floridou 1:2. „Víme, že umíme dávat góly. Jen se musíme častěji dostávat do těchto příležitostí. Musíme být před Bobrovským a jít tvrdě do brány. Víme, že nějaké góly pustí," dodal Lauko, v němž se mísila během noci na sobotu spousta emocí.

Čtvrtý zápas série mezi Bostonem a Floridou je na programu v noci na pondělí.

Share on Google+