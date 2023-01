Náročná operace ho nezastavila. Bäckströmův návrat do NHL je blízko

Snažil se překonat veškerou bolest, ale dál už to prostě nešlo. Loni v červnu podstoupil Nicklas Bäckström operaci známou jako resurfacing kyčle. Nevěděl, jestli náročný chirurgický zákrok nebude znamenat definitivní konec kariéry. To si ale nechtěl připustit a vzdát se pro něj nebylo řešením. Teď je zkušený útočník připraven na návrat do NHL.

První problémy s kyčlemi se u Bäckströma objevily už bezmála před deseti lety. V roce 2015 se tak rozhodl pro takzvanou artroskopii, která patří mezi běžné operace. Na zhruba tři roky ho potíže opustily.

Na startu minulé sezony ale švédský hokejista vynechal 28 zápasů a doufal, že mu odpočinek a různá cvičení pomůžou k rychlému návratu. Po něm dokázal získat 31 bodů ve 47 utkáních základní části, dalších šest bodů si připsal v bojích o Stanley Cup. Jenže na led stále nastupoval s výraznými bolestmi.

A tak se nakonec rozhodl pro operaci, které se dlouho vyhýbal. Jeden ze specialistů v New Yorku, kterého Bäckström navštívil, označil resurfacing kyčle za poslední možné řešení. Jde o povrchovou náhradu kyčelního kloubu a podmínkou provedení operace je zachovalá stehenní kost a především produktivní věk.

„Byl neoblomný, za každou cenu chtěl pokračovat. Věděli jsme, že ho v tom musíme podpořit,“ vypráví generální manažer Washingtonu Brian MacLellan. Bäckström se následně spojil s několika sportovci, kteří zákrok podstoupili a nadále působili na profesionální úrovni. Mezi ně patřil třeba tenista Andy Murray nebo basketbalista Isaiah Thomas.

„Všichni jsme měli stejné potíže. Kloub byl zkrátka moc poškozený, nemohli jsme s ním normálně fungovat,“ popisuje Bäckström. Toho kyčle trápily natolik, že si nemohl nazout boty nebo si hrát se svými dětmi. Z každodenní bolesti byl frustrovaný. „Snažil jsem se dělat cokoliv, abych se cítil lépe, hledat nějaké řešení. Všichni, se kterými jsem mluvil, mi řekli jednu věc: ‚měl jsem do toho jít dřív.‘“

Už dva týdny po úspěšném resurfacingu kyčle - operaci, pro kterou nemá čeština vlastní pojmenování - byl Bäckström schopný chodit bez berlí. Po dvou měsících dokonce posiloval s činkami a po čtyřech se vrátil na ledovou plochu. „Cítil jsem se dobře mnohem dřív, než jsem čekal,“ hlásil nadšeně.

„Myslím, že mnoho lidí by tvrdilo, že nemá cenu si tímhle vším projít. Ale u Nicka je patrná tvrdohlavost, která pramení z jeho lásky k hokeji,“ říká MacLellan.

K velkému návratu by mohlo dojít už zítra večer, kdy Capitals v domácím prostředí vyzvou Blue Jackets. Jediným hokejistou, kterému se dosud po resurfacingu kyčle podařilo vrátit na kluziště NHL, je bývalý obránce Floridy, Vancouveru a Phoenixu Ed Jovanovski.

Bäckströmův comeback navíc přichází v nejlepší možnou chvíli. Po dlouhé pauze se k týmu Washingtonu připojil T.J. Oshie, vrátit by se měl také Tom Wilson. Staří známí tak budou konečně moci bok po boku vyrazit za dalším bojem o Stanleyův pohár.

