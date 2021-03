Náročná sezona, hlásí Eric Staal. Těší se na nový začátek

Před několika dny se začaly objevovat spekulace o možném odchodu Erica Staala z Buffala. Z nejhoršího týmu ligy se nakonec minulý týden opravdu dostal, za výběry v draftu si ho pořídil Montreal. Na novou štaci se zkušený centr moc těší. Sezona pro něj začíná od nuly. A přišel vyhrát.

Cesta z Buffala do Montrealu zabere autem nějakých šest hodin. Po cestě měl tak Staal o čem přemýšlet.

„Několikrát mi proletělo hlavou, že vlastně jedu do Montrealu hrát hokej. Ty myšlenky mi nahánějí husí kůži,“ přiznal na první tiskové konferenci. „Vstupuji do druhé poloviny své kariéry a dostávám možnost zahrát si za Habs. Je to pro mě velká šance. Budu si to užívat, ale zároveň do toho dám všechno.“

Staalovi po sezoně končí smlouva, možná i proto byla protihodnota jenom v podobě výběrů ve třetím a pátém kole letošního draftu. Kromě toho si také Buffalo ponechalo polovinu platu hráče. Šestatřicetiletý centr je momentálně v povinné sedmidenní karanténě, k týmu se připojí až po této izolaci.

Dalo by se říci, že Staal změnu potřeboval. Letošní sezona mu vůbec nevychází, tři góly a sedm asistencí, to rozhodně není uspokojivé.

„Naštěstí už nemusím mít v hlavě nic o tom, proč se Buffalu nedaří,“ oddechl si. „Můžu to hodit za sebe a soustředit se na Montreal. Jsem si jistý, že to tam dá generální manažer do kupy, ale pro mě jsou teď podstatní Canadiens. Budu se snažit ze všech sil. Prvním zápasem v novém dresu pro mě začne i nová sezona.“

Jedním z důvodů, proč to Staalovi moc nešlo, mohla být rozhodně psychika. Hrál v podprůměrném týmu a od konce prosince neviděl svou rodinu. Ta zůstala doma v Minnesotě, zatímco se Eric vydal na tréninkový kemp.

„Jenom jsme si volali. Některé chvilky byly opravdu perné,“ vzpomíná. „Je to ale součást života hokejisty. Doufám, že jakmile to půjde, tak je uvidím na tribuně v Bell Centre.“

Montreal bude od Staala potřebovat prvotřídní výkony. Přišel totiž s jediným cílem, a sice aby pomohl k vytouženému úspěchu. Jeho hlavní silou by měly být zkušenosti, které během své bohaté kariéry nasbíral. Ví, jak se vyhrává. Členem Triple Gold Clubu se totiž nestanete jen tak.

