Náročný rok hází za hlavu. Mohlo to být lepší, ví ale Gaudreau

Byla to jedna z největších novinek minulého léta. Johnny Gaudreau se rozhodnul nepodepsat v Calgary a zamířil na trh s volnými hráči. Tam ho ulovil Columbus, nicméně byla z toho sezona, na kterou by v Ohiu nejradši zapomněli.

Když Johnny Gaudreau přicházel do Columbusu, nemohl tušit, co bude. Bylo to dáno tím, že se jednalo o jeho první rok v neznámém městě a ve zcela novém týmu. Celou kariéru totiž předtím strávil v dresu Flames.

Gaudreau na konci sezony ale musel uznat, že Blue Jackets sice neprožili sezónu, v jakou by v první sezóně svého sedmiletého kontraktu doufal, ale že to byla sezóna, na kterou se nezapomíná.

„Byl to divoký rok,“ řekl Gaudreau. „Úplně nová organizace, nové město, nový domov. Je toho hodně, z čeho máte radost, ale zároveň máte úplně nové starosti. Myslím, že jsem to zvládl dobře. I když to pro nás byl těžký rok, co se týče týmového hlediska, užíval jsem si tu každý den, kdy jsem přišel na led.“

Na ledě byl Gaudreau v mnoha ohledech stejný jako vždy. Zaznamenal 74 bodů v 80 zápasech a posedmé se zúčastnil All-Star víkendu. Na první sezónu v barvách nového týmu to není špatné a Gaudreau prohlásil, že od sebe do budoucna očekává ještě víc.

„Pořád si myslím, že to mohla být lepší sezona,“ řekl. „Snažím se nezakládat si na bodech a podobných věcech, ale zároveň si myslím, že jsem mohl být ještě lepší a ještě produktivnější.“

Týmově to však byla tragédie. Bodový zisk týmu byl druhý nejhorší v historii a Blue Jackets byli mimo hru snad od listopadu. Přesto Gaudreau vidí v Columbusu tým, který nemá daleko k tomu, aby se vrátil do boje o play off, zejména pokud zůstane zdravý.

„Jsem opravdu nadšený,“ dodal ke skladbě týmu Gaudreau. „Když přijdete o hráče, jako je Zach Werenski, takové nikdo nenahradí. Je to těžké. Musíte se s tím poprat, ale myslím, že máme v šatně opravdu dobrou partu. Jsem opravdu zvědavý, jakým způsobem do příštího ročníku vstoupíme, protože potenciál máme.“

