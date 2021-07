Narozeninový dárek od Dallasu! Heiskanen podepsal na osm let

Opravdu velmi lukrativního kontraktu se dočkal zadák Miro Heiskanen den před svými dvaadvacátými narozeninami. Finskému hokejistovi po minulé sezoně vypršela nováčkovská smlouva, ovšem ta nová a vylepšená, udělá z trojky draftu 2017 pořádného boháče.

Za osm let si Miro Heiskanen vydělá necelých 68 milionů dolarů, tudíž necelých osm a půl milionů za rok.

Takové smlouvy u obránců nepadají běžně. V sezoně 2020/2021 si na více peněz přišli jen Alex Pietrangelo z Vegas, P. K. Subban z New Jersey, kapitán Nashvillu Roman Josi, legenda Kings Drew Doughty a švédský bek ve službách San Jose Erik Karlsson.

Dallas ukázal, že si služeb tohoto borce opravdu cení. Vidí v něm svou světlou budoucnost, delší smlouvu u Hvězd už totiž nikdo jiný nemá. Na více peněz si v organizaci Stars přijdou už jen útočná esa Tyler Seguin a Jamie Benn.

„Je skvělé, že tady tak dlouho zůstanu. Samozřejmě je třeba udělat ještě hodně práce, ale je to velká motivace do dalších sezon. Tímto mám k vedení a fanouškům velký závazek. Doufám, že se všem odměním za důvěru co nejlepšími výkony,“ hlásil Heiskanen po podpisu.

Radost měl po dlouhých jednáních pochopitelně i generální manažer Dallasu Jim Nill: „Od chvíle, kdy jsme Mira draftovali, jsme věděli, že právě on bude jednou z vycházejících hvězd celé NHL. Podle mého soudu bude za pár let v nominaci na cenu pro nejlepšího obránce. Jménem majitele Toma Gaglardiho jsme Mirovi vděční za oddanost týmu a těšíme se, jak se bude neustále vyvíjet."

Odchovanec finského klubu Espoo Blues hrál těsně před svým odchodem za moře v IFK Helsinky. V Dallasu načne svou čtvrtou sezonu. Zatím v kanadsko-americké soutěži odehrál 245 zápasů, ve kterých si připsal 125 kanadských bodů.

Na podzim 2020 pomohl Hvězdám k postupu do finále, jeho tým však těsně pod vrcholem podlehl Tampě. Ve zmíněném play-off se opravdu zaskvěl, se šestadvaceti kanadskými body na kontě byl nejproduktivnějším obráncem soutěže, mimo jiné byl také na osmi plusových bodech ve statistice +/-.

Ve své kariéře zažil kromě finále Stanley Cupu i další úspěchy. Radoval se z titulu mistra světa do 18 let a také z bronzu v domácí finské lize. V první sezoně v NHL se dostal do sestavy nováčků a zároveň si zahrál na Utkání hvězd 2019.

