Našel Utah svého hrdinu? Guenther začal sezónu skvěle

Dylan Guenther zahájil letošní ročník NHL na výborné střelecké vlně. Kanadský útočník v úvodních dvou duelech předvedl čtyři přesné zásahy a ukazuje, že bude jednou z klíčových postav Utahu.

Jednadvacetiletý kanadský útočník se do organizace Utahu dostal díky draftu v roce 2021, kdy si jej tehdy ještě Arizona vybrala jako devátého v pořadí. Guenther se však následně rozvíjel v kanadské juniorce, se svým týmem dokonce dvakrát opanoval WHL. Na kontě má rodák z Edmontonu také zlaté medaile z mistrovství světa do 18 let i mistrovství světa juniorů, kde se postaral o vítězný gól ve finále proti Česku.

Letošní úvodní zápasy v NHL mu vycházejí bravurně a naplno ukazuje svůj střelecký potenciál. Během premiéry Utahu v nejkvalitnější hokejové lize světa se trefil dvakrát a pomohl svému celku k historickému milníku, v následném souboji s Islanders přidal další dva zásahy včetně přesné trefy v prodloužení.

„Myslím, že rád střílím odevšad. Kdykoli se snažím vystřelit, snažím se to prostě udělat co nejrychleji, brankáři jsou totiž opravdu dobří. Myslím, že rychlost předčí přesnost,“ popsal Guenther po další gólové show, díky které je aktuálně lídrem střelců NHL.

Kanadský forvard se nachází v posledním roce své nováčkovské smlouvy, budoucnost má však již nyní zajištěnou. Před letošní sezónou podepsal s Utahem osmiletou smlouvu na 57,14 milionu dolarů a vyprší až v roce 2033.

„Myslím, že máme hodně široký kádr. Jsme pyšní na to, že máme čtyři lajny, které se dokážou točit, pokračovat a vyhecovat soupeře. V průběhu hry jsme se cítili docela jistě, když jsme dostávali příležitosti, a je to jedna z těch věcí, kdy jsme si navzájem věřili. Takže když se vám nedaří, je docela snadné se vrátit,“ popsal Guenther aktuální situaci v nově vzniklém týmu.

Bude se Utahu dařit i v následujících duelech? Aktuálně je čeká pokračování výletu v okolí New Yorku. Po výhře nad Islanders vyzvou Rangers a následně také Devils.

