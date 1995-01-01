Nashville hledá nástupce za Trotze! Legendární kouč do draftu skončí jako generální manažer Preds

3. února 16:00Tomáš Zatloukal
Když se v roce 2023 ujal role generálního manažera nashvillských Predátorů, určitě si to maloval jinak. Barry Trotz chtěl svému osudovému klubu pomoct, ideálně dovést hokejisty z country posedlého srdce Tennessee až na vrchol. A že to v jednu chvíli vypadalo, alespoň na první dobrou, tuze naděje. Poté, co po předloňském postupu do play-off řádil na trhu s volnými hráči a přivedl Jonathana Marchessaulta, Stevena Stamkose a Brada Skjeiho, řadil rázem Preds mezi kandidáty na zisk Stanley Cupu. Nejen novináři, ale i uznávané kapacity z branže, jako třeba Václav Nedomanský. Jenže právě tyto kšefty Trotzovi příliš neklaply.
Jistě, titulky momentálně plní Stamkos, díky tomu, že se prostřílel do TOP20 kanonýrů všech dob.
Jenže celkově zůstal, pro někoho možná jen lehce, za očekáváním. Velké zklamání pak představuje Marschessault, za vše mluví jeho bilance z aktuální sezony... 14 bodů, -18.
Predátoři se navíc pohybují mimo postupovou osmičku do play-off. Stejně jako v minulém ročníku. Tlak i kritika sílí.
Divíte se, že v Trotzovi pohasla vášeň dál dělat tak obrovsky náročnou práci, jakou je job generálního manažera v NHL? Že mu to přestalo dávat smysl, když přichází o čas s rodinou, vždyť už je i dědou...
Je v tom zároveň dávka sebereflexe a soudnosti.
Trotz by se mohl sveřepě snažit přeprat realitu, místo toho dává prostor zaznít ve své milované organizaci nový hlas.
Bývalý výtečný kouč, o jehož kumštu na střídačce mluví dvě trofeje Jacka Adamse i Stanley Cup, ke kterému pomohl Alexi Oveřkinovi, před fakty neuhýbá. Vždy byl na sebe přísný, věci viděl střízlivě.
A tak oznámil, že jeho éra končí. Další sezonu coby nashvillský GM nepřidá. A dokonce se domluvil s klubovým vlastníkem Billem Haslamem, že už může začít hledání Trotzova nástupce.
Haslam si dal za cíl najít ho ještě před červnovým draftem.
Trotz při svém vystoupení před zámořským tiskem vyvrátil dva mýty: "Slýchám dva drby a rád bych je vyvrátil. Jsem zdravý, nekončím ze zdravotních důvodů. A ne, nevracím se k trenéřině."
Je upřímný sám k sobě, stejně tak mu záleží, aby byl férový i k okolí. Ostatně to ukázal, třeba když podržel na podzim kouče Andrewa Brunnettea. Natřel hráče, pojmenoval jasné nedostatky. Tým zareagoval, co se výsledků týče, pozitivně.
A co říká kabina na Trotzův avizovaný konec? "Dál bojujeme o play-off, v tuto chvíli zůstává naším GM. Pro nás se nic nemění," pověděl švýcarský kapitán Roman Josi.
Trotz, třiašedesátiletá klubová ikona, zůstane spjatý s Predátory i nadále, v Nashvillu má působit jako poradce.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.