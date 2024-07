Nashville jede bomby! Podepsal Stamkose, Marchessaulta a Skjeie

To, co se dělo v kancelářích Nashvillu v posledních dnech, by si zasloužilo dokument. Práce Predators totiž vyústila v podpisy tří z nejžádanějších hráčů na trhu.

Barry Trotz, generální manažer klubu, ulovil největší možnou rybu. Steven Stamkos měl po konci v Tampě Bay několik možností, ale nakonec kývl Nashvillu.

Podle zámořských informací podepsal bývalý kapitán Blesků na čtyři roky s průměrným platem osm milionů dolarů ročně.

Zanedlouho se vynořila informace o tom, že New Jersey musí hledat jinde. Devils totiž měli políčeno na Jonathana Marchessaulta, nejužitečnějšího hráče play off 2023, ale i on jde poté, co se nedohodl v Las Vegas, do Nashvillu.

Má o rok delší kontrakt než Stamkos a bude brát 5,5 milionu dolarů ročně.

Třetím do party je pak obránce Brady Skjei, jehož nedokázali zaplatit v Carolině, a tak zamířil na trh s volnými hráči.

A je z toho největší smlouva ze všech tří nováčků. Sedm let, sedm milionů!

