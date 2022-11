Nashville má nového hrdinu! Fin ze sedmého kola září

Když si organizace vybere hráče až v sedmém kole draftu, většinou jde spíše o risk. Buď to vyjde, nebo ne. Ideálními příklady budiž Henrik Lundqvist nebo Ondřej Palát. Mohl by se k nim zařadit i Juuso Pärssinen, finský šikula v řadách Nashvillu. Kariéru rozjel parádně.

Přitom při pohledu na jeho statistiky z posledních sezon byste si řekli, že jsme napsali nesmysl. Tenhle kluk šel v sedmém kole? Ale opravdu je to tak. Nashville bral finského útočníka osmého od konce.

Přitom v sezoně po draftu už naplno nakouknul do prvního týmu finského TPS, v dalších dvou ročnících byl nedílnou součástí sestavy a aby toho nebylo málo, dokonce byl zástupcem kapitána.

O charakteristice Pärssinena jako hráče hovoří jasně čísla. Ve dvou kompletních sezonách ve finské elitní lize vstřelil sedmnáct branek, nicméně hned nasbíral padesát sedm asistencí!

Na konci minulé sezony se přesunul do Severní Ameriky, aby si navyknul na tamní hokej. V dresu farmy Predators stihnul devět zápasů v play off. A ukázalo se, že to byl vskutku prozíravý tah.

Pärssinen totiž září. Na farmě v Milwaukee má v deseti zápasech devět bodů, pozornost však poutají spíše výkony o patro výš.

Hned ve svém prvním utkání v NHL totiž ukázal, čeho je schopný. Pokud byste neviděli jména na dresu, asi byste řekli, že útočí jednička draftu Alexis Lafreniere a brání borec ze sedmé rundy Pärssinen. Ale bylo to přesně naopak. A to zakončení? Jako by měl roky praxe z NHL!

Po zápasu s Minnesotou, ve kterém vyšel bodově naprázdno, naplno rozbalil své umění v noci na dnešek. Islanders pomohl skolit dvěma góly a jednou asistencí.

„Hodně si teď věřím,“ zářil po utkání jednadvacetiletý borec. „Na ledě trávím hodně času, po boku mám výborné spoluhráče. Tak nějak přirozeně si věřím.“

Chvály se dočkal i od svých spoluhráčů. „Neskutečně mně a Mikaelu Grandlundovi ulehčuje život,“ řekl po zápase Filip Forsberg, třetí do party. „Bruslí velmi dobře, na puku je nesmírně silný.“

