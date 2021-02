Nashville podle zámořského experta zvažuje čistku. Dotkne se i Ekholma?

Z jednoho z aspirantů na Stanley Cup se během relativně krátké chvíle stal tým, který je na hraně přestavby. O kom je řeč? O Nashvillu Predators, který ještě v sezoně 2016/17 hrál finále Stanley Cupu a v následujících dvou ročnících vždy obsadil první místo v Centrální divizi. Poté však nastal poměrně rychlý pád, který se zatím nepodařilo zastavit.

Nashville je jednou z nejkonzistnější organizací posledních let. Pokud jste si v posledních šesti letech vsadili, že postoupí do play-off, pokaždé jste brali výhru. Stejnou nebo delší sérií už se mohou chlubit jen další dva kluby. Minimálně v posledních čtyřech letech byli Predators dokonce zařazováni do širšího okruhu klubů, které mají potenciál po sezoně potěžkat Stanleyův pohár.

Jenomže to se nestalo, Nashville vždy v play-off našel přemožitele, a na mysl se pomalu vkrádá myšlenka, zda už Predators svou šanci sáhnout si na Pohár neprošvihli a jestli by neměli raději přistoupit k alespoň částečné přestavbě, než aby zahučel do ještě větší propasti, než ve které se aktuálně nachází.

Momentálně Nashville trůní až na předposlední sedmé příčce Centrální divize, v patnácti zápasech vybojoval slabých dvanáct bodů, s 52 obdrženými brankami má jednu z nejhorších obran v lize a z posledních osmi zápasů hned šestkrát prohrál. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla změnit k lepšímu, spíše se začíná počítat s tím, že Predators ve vyřazovacích bojích po dlouhé době neuvidíme.

V Nashvillu už tak možná začínají horečně přemýšlet nad tím, kterých hráčů by se mohli ještě během této sezony zbavit, třeba výměnou za vysoké volby na draftu. Nad tím samým se zamyslel pro kanadskou stanici TSN také známý hokejový insider Pierre LeBrun: „Myslím si, že to k tomu opravdu směřuje. Netuším, jestli už se Pretaros rozhodli, že budou prodávat, určitě je to ale na spadnutí,” nechal se slyšet.

Kdo by mohl klub ještě během sezony opustit? „Nejvíce se nabízí jména jako Mikael Granlund a Erik Haula. Oba podepsali pouze roční smlouvu a po skončení sezony budou nechráněnými volnými hráči,” říká LeBrun a poukazuje tak na to, že tahle sezona je tou poslední, kdy může Nashville za tyto hráče získat nějakou protihodnotu, pokud s nimi nehodlá prodloužit smlouvu.

„Jsou tu ale i další hodně zajímavá jména, o kterých vím, že by je ostatní kluby rády viděly na trhu,” nekončí svůj výčet možných obchodních artiklů Nashvillu LeBrun. „Je tu například Mattias Ekholm, obránce vhodný do prvních dvou obranných párů. Končí mu smlouva za rok a půl a nemá v ní žádnou klauzuli o nevyměnitelnosti,” zmiňuje známý odborník jméno jednoho ze stěžejních hráčů Nashvillu posledních let.

Ekholm NHL nehrál nikde jinde než v Nashvillu, v klubu působí už desátou sezonu, na dresu má přišité áčko. Švédský obránce je spolehlivý směrem dozadu, ale dokáže velmi dobře podpořit také útok, jeho maximum je 44 bodů (8+36) získaných v sezoně 2018/19, v minulém zkráceném ročníku dosáhl v základní části na 33 bodů (8+25).

Ve třiceti letech je Ekholm stále na vrcholu svých sil a mohl by se stát zajímavou posilou pro mužstvo, které bude potřebovat posílit své obranné řady pro play-off o zkušeného a spolehlivého hráče. Smlouva Ekholmovi končí na konci sezony 2021/22, jeho roční příjem činí 3,75 milionů dolarů. „Za podobných okolností byli v nedávné době vytrejdováni ze svých klubů třeba Jake Muzzin nebo Alec Martinez. Také oni měli smlouvu delší než jeden rok,” připomíná LeBrun nedávné trejdy, kterými by se mohl Nashville inspirovat.

Jestli bude opravdu Nashville pořádat před uzávěrkou přestupů (12. dubna) větší či menší hráčský výprodej, o tom hodně napoví následující týdny.

