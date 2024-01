Nashville řeší brankoviště. Saros by mohl odejít, Askarov chce být jednička

Zapeklitou situaci řeší v Nashvillu. Jedničce Juusemu Sarosovi se moc nedaří, netrpělivě přešlapuje zase Rus Yaroslav Askarov, který chce pochopitelně chytat. Predators se nabízí několik řešení, které zvolí?

Saros nemá vyloženě špatnou sezonu, ale očekávání byla rozhodně vyšší. Měl se zařadit mezi gólmanskou elitu ligy, což se mu s průměrem zhruba tří inkasovaných gólů na zápas nedaří, nezáří ani ve statistice úspěšnosti zákroků (90,3 %). Ve statistice gólů puštěných nad očekávání je dokonce pátý nejhorší v lize s hodnotou 8,7.

Reálně se tak prý otevírá možnost výměny.

„Taková možnost tu je a jsem v úžasu, že tato slova vypouštím z úst, protože Nashville vytrvale tvrdí, že jediným plánem je v létě ho prodloužit,“ popisoval pro TSN Pierre LeBrun.

A pokračuje: „To zůstává plánem číslo jedna, ale co se od začátku roku změnilo, je počet týmů, které zoufale potřebují vylepšit své brankoviště. Kvůli tomu prý Preds cítí, že nemají jinou možnost než vyslechnout týmy, pokud předloží seriózní a vážnou nabídku.“

Co z toho vyčíst? Podle LeBruna pro Nashville nic neřeší výběry v prvním kole kolem dvacátého místa, musí to být pořádná protihodnota.

„Vezměme si jako příklad Kings. Kdyby v rámci balíčku nabídli jméno jako Quinton Byfield, to by upoutalo pozornost Predators,“ dodal. „Saros je velké jméno a stále mají v úmyslu ho podepsat, ale je to něco, co je třeba před uzávěrkou přestupů sledovat.“

I proto, že se dopředu tlačí Yaroslav Askarov. Když se v roce 2020 stal nejvýše draftovaným ruským brankářem v historii NHL, Predators očekávali, že v brance nakonec vystřídá legendu Pekku Rinneho. Nestalo se, místo pro sebe uzmul Saros.

„Bylo mi řečeno, že na posledním draftu v Nashvillu byl Askarov blízko odchodu, nový GM Barry Trotz se tehdy chtěl pokusit udělat dojem před domácími fanoušky. Jejich záměrem je udržet Sarose dlouhodobě a o získání Askarova by měla zájem řada týmů,“ přiblížil situaci Frank Seravalli.

„Velkým otazníkem u něj byla vyzrálost, ale v AHL za Milwaukee podával skvělé výkony. I na začátku své kariéry v NHL měl velmi dobrá čísla,“ připomíná novinář.

