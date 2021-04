Nashville rozebral Detroit sedmi góly, Pittsburgh zvládl zápas proti Rangers

Dnešní program si přichystal sedm zápasů, tudíž bylo co sledovat. Největší noční vítězství si připsal Nashville, který na ledě Detroit vyhrál 7:1. Skvělý zápas odehrál i Pittsburgh, který uspěl na ledě Madison Square Garden.

BUFFALO SABRES - NEW JERSEY DEVILS

3:6 (1:3, 2:0, 0:3)

Skvělý závěr v podání Devils

New Jersey po výměně s Islanders přišlo o dva své hráče, na výkonu to ale nebylo znát. Devils nejdříve přišli o tvrdě vypracované dvoubrankové vedení, po ovládnutí třetí třetiny ale vyhráli 6:3.

Branky a nahrávky

1. Olofsson (Jokiharju, Okposo), 32. Tage Thompson (Montour, Miller), 39. Skinner (Reinhart, Dahlin) – 3. Zacha (Smith, Bratt), 4. Zacha (Smith, Bratt), 17. Hughes (Kuokkanen, Šarangovič), 49. Boqvist (McLeod), 59. Šarangovič (Hughes, Kuokkanen), 60. Kuokkanen (Šarangovič, Hughes).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 38 | Přesilová hra: 1/3 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BUF) - 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5%, odchytal 59:08

Aaron Dell (NJD) - 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Pavel Zacha (NJD) - 2+0, 0 účast, 6 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:59



Tři hvězdy utkání

1. Pavel Zacha (NJD) - 2+0

2. Jack Hughes (NJD) - 1+2

3. Rasmus Dahlin (BUF) - 0+1

NEW YORK ISLANDERS - PHILADELPHIA FLYERS

3:2sn. (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0)

Islanders slaví výhru po nájezdech

Kyle Palmieri s Travisem Zajacem si poprvé navlékli dres Islanders a pomohli svému týmu k vítězství, i když si žádný bod nepřipsali. Islanders domácí klání s Flyers dovedli do úspěšných samostatných nájezdů.

Branky a nahrávky

7. Nelson (Pulock, Beauvillier), 8. Eberle (Komarov), rozh. náj. Nelson – 14. Aube-Kubel, 24. Voráček (Giroux, Konecny).

Statistické okénko

Střely na bránu: 23 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 19

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 65:00

Carter Hart (PHI) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 64:14



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (PHI) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:52



Tři hvězdy utkání

1. Brock Nelson (NYI) - 1+0

2. Jordan Eberle (NYI) - 1+0

3. Jakub Voráček (PHI) - 1+0

NEW YORK RANGERS - PITTSBURGH PENGUINS

2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Pittsburgh přejel Rangers

Skvělý výkon od všech hráčů Penguins. Pittsburgh přehrál svého soka po všech směrech a zaslouženě si dokráčel pro vítězství 5:2. Dalšího gólu v NHL se dočkal Radim Zohorna, který otevíral skóre zápasu.

Branky a nahrávky

23. Blackwell (Bučněvič, Kakko), 54. Rooney (Fox, Bučněvič) – 7. Zohorna (Pettersson, Letang), 24. Letang (Guentzel, Dumoulin), 32. Rodrigues (Zohorna, Zucker), 51. Zucker (Rodrigues, Ceci), 59. Jankowski (Aston-Reese).

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 – 32 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 15 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1%, odchytal 58:55

Tristan Jarry (PIT) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7%, odchytal 59:18



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) - 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 11:33

Libor Hájek (NYR) - 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 11:34

Radim Zohorna (PIT) - 1+1, +1 účast, 3 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 9:47



Tři hvězdy utkání

1. Radim Zohorna (PIT) – 1+1

2. Evan Rodrigues (PIT) – 1+1

3. Kris Letang (PIT) – 1+1

WASHINGTON CAPITALS - BOSTON BRUINS

2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Swayman táhne Bruins

Novým hrdinou Bruins se stává brankář Jeremy Swayman, který po dalším skvělém výkonu vychytal Capitals. Washington se od poloviny klání hnal za vyrovnáním, toho se ale nedočkal. Boston vyhrál 4:2.

Branky a nahrávky

31. Ovečkin (Carlson, Oshie), 31. Oshie (Carlson, Bäckström) – 1. Lauzon (Marchand, Smith), 17. Blidh, 25. Marchand, 57. Smith (Coyle, Zbořil).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 32 | Přesilová hra: 2/7 – 1/4 | Trestné minuty: 15 – 21

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (WSH) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 57:45

Jeremy Swayman (BOS) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9%, odchytal 59:55



Československá stopa v utkání

Jakub Vrána (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:15

Zdeno Chára (WSH) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:00

David Krejčí (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:33

Jakub Zbořil (BOS) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:56

David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:57



Tři hvězdy utkání

1. Brad Marchand (BOS) - 1+1

2. Craig Smith (BOS) - 1+1

3. Alexandr Ovečkin (WSH) - 1+0

CAROLINA HURRICANES - FLORIDA PANTHERS

3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Carolina nedovolila Panthers ani gól

Carolina si jistým krokem kráčí svojí divizí a je usazená na prvním místě. V noci vstřelili Hurricanes proti Floridě v každé třetině jeden gól, ani jednou neinkasovali a vyhráli 3:0.

Branky a nahrávky

15. Aho (Trocheck, Svečnikov), 27. Trocheck (Nečas, Skjei), 60. Nečas (Niederreiter).

Statistické okénko

Střely na bránu: 22 – 24 | Přesilová hra:1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 12 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (CAR) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 60:00

Chris Driedger (FLA) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5%, odchytal 59:22



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 1+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:22

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:00



Tři hvězdy utkání

1. Alex Nedeljkovic (CAR) - 24 zákroků

2. Vincent Trocheck (CAR) - 1+1

3. Martin Nečas (CAR) - 1+1

COLUMBUS BLUE JACKETS - TAMPA BAY LIGHTNING

4:6 (1:4, 1:2, 2:0)

Tampa šesti góly zdolala Columbus

Tampa v noci dokázala vyzrát na neoblíbeného soupeře a dokonce se šestkrát trefila do černého. První hvězdou klání se stal Yanni Gourde, jenž si připsal čtyři asistence.

Branky a nahrávky

18. Del Zotto (Roslovic, Merzlikins), 38. Roslovic (Grigorenko, Atkinson), 51. Werenski (Texier, Roslovic), 60. Domi (Bjorkstrand, Kukan) – 1. Coleman (Gourde, Goodrow), 5. Stamkos (Hedman, Palát), 6. Goodrow (Gourde, Sergačjov), 20. McDonagh (Gourde, Coleman), 25. Colton (Johnson, Maroon), 39. McDonagh (Gourde, Goodrow).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 13 – 19

Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) – 3 zákroky, 3 OG, úspěšnost 50.0 %, odchytal 5:41

Elvis Merzlikins (CBJ) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87.5 %, odchytal 53:24

Andrej Vasilevskij (TBL) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88.9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (TBL) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:57

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:10



Tři hvězdy utkání

1. Yanni Gourde (TBL) - 0+4

2. Blake Coleman (TBL) - 1+2

3. Jack Roslovic (CBJ) - 1+2

MONTREAL CANADIENS - WINNIPEG JETS

2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Hellebuyck znovu hlavním pilířem

Winnipeg má obrovskou výhodu, že se může naplno spolehnout na svého brankáře. Connor Hellebuyck pochytal šestatřicet střel, inkasoval pouze dvakrát a dovedl Jets k výhře 4:2.

Branky a nahrávky

2. Danault (Tatar, Kotkaniemi), 36. Byron (Petry, Kotkaniemi) – 1. Morrissey (Perreault, Appleton), 9. Lewis (Pionk, Forbort), 14. Ehlers (Connor, Stanley), 60. Copp (Connor, Scheifele).

Statistické okénko

Střely na bránu: 38 – 27 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5%, odchytal 58:56

Connor Hellebuyck (WPG) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7%, odchytal 59:43



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (MTL) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:41



Tři hvězdy utkání

1. Connor Hellebuyck (WPG) – 36 zákroků

2. Jesperi Kotkaniemi (MTL) – 0+2

3. Josh Morrissey (WPG) – 1+0

OTTAWA SENATORS - EDMONTON OILERS

1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Ottawě převaha nestačila

Ottawa měla v dnešním zápase střeleckou převahu, ale i tak odchází s prázdnou. Skvěle chytal Mike Smith, který se stal první hvězdou utkání.

Branky a nahrávky

39. Brown (Tierney, Reilly) – 31. Yamamoto (McDavid, Barrie), 53. Shore (Jones, Khaira), 60. Puljujärvi.

Statistické okénko

Střely na bránu: 40 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90.9%, odchytal 57:17

Mike Smith (EDM) - 39 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97.5%, odchytal 59:39



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Mike Smith (EDM) - 39 zákroků

2. Connor Brown (OTT) - 1+0

3. Jujhar Khaira (EDM) - 0+1

DETROIT RED WINGS - NASHVILLE PREDATORS

1:7 (0:0, 1:3, 0:4)

Nashville slaví vysoké vítězství

Detroit se na začátku druhé třetiny dostal do vedení, nakonec ale prohrál vysoko 1:7. Red Wings ve třetí třetině zcela vypnuli a Nashville to potrestal čtyřmi góly. Predators mají skvělou formu a vypadá to, že míří do play-off.

Branky a nahrávky

22. Helm (Stecher, Erne) – 23. Arvidsson (Cousins, Ekholm), 27. Haula (Grimaldi), 37. Cousins (Sissons, Haula), 48. Granlund (Harpur, Ekholm), 50. Arvidsson (Lewington), 52. Arvidsson (TS), 56. Trenin (Sissons, Harpur).

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 11 – 23

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Bernier (DET) – 25 zákroků, 7 OG, úspěšnost 78,1%, odchytal 59:48

Juuse Saros (NSH) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Filip Zadina (DET) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:39

Filip Hronek (DET) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:46



Tři hvězdy utkání

1. Viktor Arvidsson (NSH) – 3+0

2. Ben Harpur (NSH) – 0+2

3. Nick Cousins (NSH) – 1+1

CHICAGO BLACKHAWKS - DALLAS STARS

1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Dallas živí naději na play-off

Hokejisté Dallasu se ještě nevzdávají a pořád se drží v boji o play-off. V noci uspěli na ledě svého souseda v tabulce a Chicago porazili jednoznačně 5:1.

Branky a nahrávky

15. Kubalík (Hinostroza, Kurashev) – 10. Hintz (Benn, Pavelski), 22. Robertson (Hintz, Lindell), 35. Heiskanen (Benn, Hintz), 36. Comeau (Cogliano), 41. Comeau (Hintz).

Statistické okénko

Střely na bránu: 39 – 34 | Přesilová hra: 0/3 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Kevin Lankinen (CHI) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3%, odchytal 60:00

Anton Chudobin (DAL) – 38 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (CHI) – 1+0, -1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:19

David Kämpf (CHI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:46

Radek Faksa (DAL) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:58

Andrej Sekera (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:05



Tři hvězdy utkání

1. Roope Hintz (DAL) – 1+3

2. Blake Comeau (DAL) – 2+0

3. Anton Chudobin (DAL) - 38 zákroků

