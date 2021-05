Nashville s Dallasem na dálku stále bojují o play-off. Mnoho dalších týmů si chce udržet naději

V tuto chvíli známe už dvanáct z celkových šestnácti týmů, které v následujících týdnech budou bojovat o Stanley Cup. Zřejmě nejdramatičtější bude rozluštění tajenky, jestli postoupí Dallas nebo Nashville. Blíže do vyřazovací fáze mají Predátoři, které čeká utkání v Columbusu. Dallas má před sebou těžší oříšek, bude totiž hrát na ledě silné Tampy. Na programu je však také dalších sedm zápasů!

01:00 Columbus Blue Jackets – Nashville Predators

Hosté hrají o hodně. Do play-off sice nakročeno mají, avšak jejich účast ve vyřazovací fázi stále potvrzena není. Nashville je na čtvrté příčce Centrální divize se ziskem 60 bodů po 53 odehraných zápasech. Na Dallas drží čtyřbodový náskok, jenže Hvězdy mají utkání k dobru.

Nashville vyhrál dvakrát v řadě v prodloužení. Naposledy právě po nastavené hrací době uspěl na kluzišti Columbusu. Modrokabátníci prožívají sezonu, kterou rozhodně nebudou hodnotit úspěšně. Momentálně jsou poslední v divizi, přičemž v závěrečných třech zápasech se poperou o dostižení Detroitu.

01:00 New York Rangers – Washington Capitals

Ve Východní divizi je vše jasné. Do play-off postupují týmy Washingtonu, Pittsburghu, Bostonu a New Yorku Islanders. Newyorské Jezdce tak čeká poslední domácí utkání v této sezoně. V cestě jim bude stát Washington, který hraje s Pittsburghem o první místo.

Rangers prohráli tři zápasy v řadě, v předchozích dnech totiž nestačili dvakrát na Islanders a naposledy i na Capitals. Washington dokázal na ledě svého soupeře vyhrát 6:3 hlavně díky skvěle zvládnuté třetí třetině.

01:00 Ottawa Senators – Montreal Canadiens

Montreal je velmi blízko k postupu do play-off. Na Calgary drží náskok deseti bodů a na Vancouver, který má mnoho duelů k dobru, už bodů 16. Ottawa má na kontě 45 bodů po 52 odehraných zápasech.

Hokejisté Canadiens nyní vyhráli třikrát v řadě. Dokázali porazit Winnipeg, Ottawu i Toronto. Také Senátoři ale mají poměrně kvalitní formu, v uplynulých čtyřech bitvách ztratili jen jeden bod, a to v prodloužení právě na ledě Montrealu.

01:00 Tampa Bay Lightning – Dallas Stars

Už jsme zmínili, že největším konkurentem Nashvillu v boji o play-off je Dallas. Úřadující vítěz Západní konference ale nemá moc příznivé vyhlídky, musí se pokusit dohnat čtyřbodovou ztrátu.

Stars ale v rozhodující fázi sezony nemají dobrou formu. Svěřenci kouče Ricka Bownesse padli už čtyřikrát v řadě. Postupně nestačili na Carolinu, Tampu, Nashville a Floridu. Loňský šampion nabírá před play-off kvalitní výkonnost, bodoval už šestkrát v řadě. V posledních dvou zápasech hokejisté Lightning moc branek nevstřelili, i tak ale ve dvou soubojích s Detroitem vydolovali 3 body.

02:00 Minnesota Wild – Vegas Golden Knights

Oba týmy ještě soupeří o první místo v Západní divizi a také o zisk výhody domácího prostředí v úvodním dvojzápase play-off. Lepší pozici mají Rytíři, kteří v jednapadesáti zápasech nasbírali 74 bodů. Divočáci jsou na tom o čtyři body hůř.

Poslední vzájemný zápas nabídl vynikající podívanou. Vegas po dvou třetinách vedlo na ledě Minnesoty už 5:3, avšak Wild následně dokázali ztrátu zmírnit a během 59. minuty duel kompletně otočit. Rozhodující branku zápasu si připsal v čase 58:54 obránce Jonas Brodin.

02:00 St. Louis Blues – Anaheim Ducks

St. Louis se s koncem základní části zvedlo, a proto už je krůček od postupu do play-off. Na Arizonu drží pětibodový náskok, přičemž má i tři duely k dobru. Bluesmany může ohrozit i Los Angeles, to by se však musel stát malý hokejový zázrak.

Svěřenci Craiga Berubeho drží šestizápasovou bodovou sérii. Na Anaheim vyzráli i v úterý, když Kačery zdolali 3:1 díky dvěma brankám ve třetí třetině. Anaheim je momentálně druhým nejhorším týmem NHL. Zároveň je jisté, že poslední příčku v Západní divizi už neopustí.

03:30 Calgary Flames – Winnipeg Jets

Calgary cítí, že pokud chce ještě zamíchat kartami, tak by cesta mohla vést přes Winnipeg. Ten má totiž stejně bodů jako Montreal, ale v zádech velmi špatnou bilanci uplynulých zápasů. Tryskáči nebodovali už dlouhých sedm utkání.

Naděje Plamenů stále jsou v rovině teorie. Tento celek ztrácí šest zápasů před koncem už zřejmě propastných 10 bodů. Vzájemné zápasy z této sezony jdou navíc lehce ve prospěch Winnipegu.

03:30 San Jose Sharks – Colorado Avalanche

Favorit zápasu je jasný. San Jose už postoupit do play-off nemůže, zatímco Laviny z Colorada jsou dlouhou dobu už jistým postupujícím. Zřejmě větší chtíč po bodech budou mít hosté, kteří by si rádi zajistili výhodu domácího prostředí na začátku vyřazovacích bojů.

Žraloci by rádi pro své fanoušky zabrali, neboť v posledních dnech padli s Coloradem třikrát v řadě. Colorado kralovalo po výsledcích 3:0, 4:3 a 5:4 po prodloužení.

04:00 Arizona Coyotes – Los Angeles Kings

Nejpozději začne utkání v Arizoně, kde se bude z obou stran bojovat o jiskřičku naděje. O čtyři body jsou na tom lépe Kojoti, avšak Králové mají o tři odehrané zápasy méně.

V předešlém vzájemném duelu se lépe dařilo Los Angeles. Parta okolo kapitána Anžeho Kopitara totiž v Arizoně vyhrála 3:2. Domácí potřebují zabrat, z posledních pěti zápasů totiž uhráli pouze tři body. Kings mezitím střídají výhry s porážkami.

