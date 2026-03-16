Nashville vynuloval Anaheim, přestřelka v Utahu a Carolině

8. dubna 7:21Radim Sochor
Na dnešním menu kanadsko-americké NHL bylo jedenáct zápasů. Nejvíce branek padlo v Carolině a Utahu, Detroit znovu prohrál a s play-off se pomalu loučí.
Anaheim byl v zápase s Nashvillem lepším týmem, soupeře přestřílel vysoko 43:25, ale Justus Annunen dnes vstal z postele správnou nohou a předvedl excelentní výkon. Za svá záda nepustil ani jeden kotouč a stal se zcela zaslouženě první hvězdou zápasu. Naopak hráči Preds byli hodně produktivní, z pětadvaceti střel se jim podařilo překonat Dostála hned pětkrát.
Gólové hody byly k vidění na dvou stadionech. Souboj mezi Carolinou a Bostonem doputoval do prodloužení za stavu 5:5. O bodu navíc rozhodl v čase 61:13 obránce Slavin.
Stejným výsledkem skončil také souboj mezi Utahem a Edmontonem. Tam prodloužení rozhodl už po 33 vteřinách dělovou ranou z kruhu pro vhazování kapitán Keller. Jak dopadla ostatní utkání?
Montreal Canadiens – Florida Panthers
4:3sn (0:1, 1:1, 2:1 – 0:0)
Branky a nahrávky
21. Děmidov (Caufield, Slafkovský), 47. Danault (Dobson, Engström), 60. Suzuki (L. Hutson, Slafkovský), rozh. náj. Caufield – 10. Verhaeghe (Sebrango), 34. Reinhardt (Kunin, S. Jones), 48. Luostarinen (Forsling, J. Boqvist)
Statistiky
Střely na bránu: 32 – 33 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 63:28
Daniil Tarasov (FLA) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+2, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:36
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 14:44
Tři hvězdy utkání
1. Cole Caufield (MTL) 0+1
2. Ivan Děmidov (MTL) 1+0
3. Lane Hutson (MTL) 0+1
Ottawa Senators – Tampa Bay Lightning
6:2 (0:0, 1:1, 5:1)
Branky a nahrávky
36. Spence (B. Tkachuk, Stützle), 43. Zetterlund (B. Tkachuk, Crotty), 45. Sanderson (Stützle, B. Tkachuk), 53. Stützle (Cozens, Batherson), 54. Sanderson (B. Tkachuk, Batherson), 57. Pinto – 39. Paul (Perry, Kučerov), 51. Perry (McDonagh, Paul)
Statistika
Střely na bránu: 32 – 30 | Přesilová hra: 2/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00
Jonas Johansson (TBL) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 58:46
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:22
Tři hvězdy utkání
1. Jake Sanderson (OTT) 2+0
2. Brady Tkachuk (OTT) 0+4
3. Tim Stützle (OTT) 1+2
Detroit Red Wings – Columbus Blue Jackets
3:4sn (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky a nahrávky
11. Larkin (P. Kane, Seider), 27. Faulk (Larkin, Chiarot), 56. Faulk (DeBrincat, Copp) – 3. Heinen (Marchment), 31. Werenski (Mateychuk, Greaves), 60. Fantilli (Werenski, Marčenko), rozh. náj. Werenski
Statistika
Střely na bránu: 37 – 35 | Přesilová hra: 1/1 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 65:00
Jet Greaves (CBJ) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 63:58
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Zach Werenski (CBJ) 1+1
2. Justin Faulk (DET) 2+0
3. Adam Fantilli (CBJ) 1+0
New Jersey Devils – Philadelphia Flyers
1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky
13. Glass (Siegenthaler, Hämeenaho) – 2. Zegras (Sanheim, Tippett), 4. Zegras (Martone, Drysdale), 23. Foerster (Mičkov), 25. Foerster (Zegras, Mičkov), 58. Seeler
Statistika
Střely na bránu: 24 – 19 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jacob Markström (NJD) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 58:04
Daniel Vladař (PHI) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:40
Tři hvězdy utkání
1. Trevor Zegras (PHI) 2+1
2. Tyson Foerster (PHI) 2+0
3. Matvej Mičkov (PHI) 0+2
Carolina Hurricanes – Boston Bruins
6:5pp (2:3, 3:1, 0:1 – 1:0)
Branky a nahrávky
11. Svečnikov (Nikišin, S. Walker), 12. K. Miller (Staal), 26. Stankoven (Hall, Blake), 28. W. Carrier (Martinook), 29. Hall (Blake, S. Walker), 62. Slavin (Sebastian Aho, Svečnikov) – 5. H. Lindholm (Zacha, Arvidsson), 14. M. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm), 18. M. Geekie (Pastrňák, Zadorov), 39. M. Geekie (Zadorov, McAvoy), 53. Zacha (McAvoy, Arvidsson)
Statistika
Střely na bránu: 40 – 21 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Brandon Bussi (CAR) – 16 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,2 %, odchytal 61:13
Jeremy Swayman (BOS) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 28:33
Joonas Korpisalo (BOS) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 32:40
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:09
Pavel Zacha (BOS) – 1+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:59
Tři hvězdy utkání
1. Jaccob Slavin (CAR) 1+0
2. Taylor Hall (CAR) 1+1
3. Sean Walker (CAR) 0+2
St. Louis Blues – Colorado Avalanche
1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky
36. R. Thomas (Lindstein, Snuggerud) – 17. Ničuškin (D. Toews, Malinski), 20. Nečas (MacKinnon, Lehkonen), 22. Ničuškin (Nelson)
Statistika
Střely na bránu: 19 – 37 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Joel Hofer (STL) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 55:51
Scott Wedgewood (COL) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 09:47
Martin Nečas (COL) – 1+0, +1 účast, 4 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:21
Tři hvězdy utkání
1. Valerij Ničuškin (COL) 2+0
2. Robert Thomas (STL) 1+0
3. Martin Nečas (COL) 1+0
Dallas Stars – Calgary Flames
4:3pp (0:0, 1:2, 2:1 – 1:0)
Branky a nahrávky
25. Hryckowian (Harley, Lundkvist), 42. W. Johnston (Rantanen), 45. J. Robertson (Duchene, T. Myers), 64. W. Johnston (J. Robertson, Heiskanen) – 33. Farabee (Klapka, Määttä), 39. Šarangovič (Klapka, Whitecloud), 41. Parekh (Coronato, Gridin)
Statistika
Střely na bránu: 25 – 20 | Přesilová hra: 1/5 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 63:38
Devin Cooley (CGY) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 63:39
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+2, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 9:12
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 7:58
Tři hvězdy utkání
1. Wyatt Johnston (DAL) 2+0
2. Jason Robertson (DAL) 1+1
3. Adam Klapka (CGY) 0+2
Minnesota Wild – Seattle Kraken
5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky
12. Boldy (Eriksson Ek, M. Johansson), 21. M. Foligno (Trenin), 33. Tarasenko (Hartman, Spurgeon), 47. M. Johansson (Boldy, Eriksson Ek), 58. Eriksson Ek – 11. Montour (Kakko, Schwartz), 14. Larsson (Stephenson)
Statistika
Střely na bránu: 29 – 27 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 13 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Jesper Wallstedt (MIN) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00
Joey Daccord (SEA) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:08
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Matt Boldy (MIN) 1+1
2. Jared Spurgeon (MIN) 0+1
3. Jonas Brodin (MIN) 0+0
Utah Mammoth – Edmonton Oilers
6:5pp (1:3, 3:1, 1:1 – 1:0)
Branky a nahrávky
2. Peterka (Cole, Carcone), 31. Schmaltz (Keller, Crouse), 36. L. Cooley (Guenther, Durzi), 40. Schmaltz (Marino, Kerfoot), 53. Kerfoot (Durzi, Carcone), 61. Keller (Sergačov, Guenther) – 3. Lazar (Henrique, Ekholm), 9. McDavid (Bouchard, Jarry), 15. Nugent-Hopkins (K. Kapanen), 37. Podkolzin (Nurse, McDavid), 43. C. Dach (Frederic, J. Dickinson)
Statistika
Střely na bránu: 31 – 26 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 60:06
Tristan Jarry (EDM) – 25 zákroků, 6 OG, úspěšnost 80,6 %, odchytal 60:33
Česká a slovenská stopa
Tři hvězdy utkání
1. Clayton Keller (UTA) 1+1
2. Nick Schmaltz (UTA) 2+0
3. Alexander Kerfoot (UTA) 1+1
Vancouver Canucks – Vegas Golden Knights
1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky
33. Sasson (Blueger, L. Karlsson) – 36. McNabb (Theodore, Saad), 53. C. Smith (Dowd)
Statistika
Střely na bránu: 11 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Nikita Tolopilo (VAN) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 58:19
Carter Hart (VGK) – 10 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:43
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 26:53
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:16
Tři hvězdy utkání
1. Cole Smith (VGK) 1+0
2. Nikita Tolopilo (VAN) 26 zákroků
3. Brayden McNabb (VGK) 1+0
Anaheim Ducks – Nashville Predators
0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
Branky a nahrávky
28. Haula (Kemell, Wilsby), 32. F. Forsberg (Josi, O'Reilly), 40. Skjei (Perbix, O'Reilly), 50. L'Heureux (Kemell, Haula), 56. Svečkov (Jost, Ufko)
Statistika
Střely na bránu: 43 – 25 | Přesilová hra: 0/6 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 60:00
Justus Annunen (NSH) – 43 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:43
Česká a slovenská stopa
Tři hvězdy utkání
1. Justus Annunen (NSH) 43 zákroků
2. Ryan O'Reilly (NSH) 0+2
3. Brady Skjei (NSH) 1+0