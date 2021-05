Nashville zdolal Dallas v prodloužení, Islanders si zajistili účast v play-off

Nejslavnější hokejová liga světa v sobotu pokračovala patnácti zápasy. Souhrn všech duelů z uplynulého hracího dne přinášíme v tomto článku!

BOSTON BRUINS vs. BUFFALO SABRES

6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

Medvědi si upevnili postupovou pozici ve Východní divizi

Branky a nahrávky

2. Smith (Krejčí, Hall), 17. Kuraly (Ritchie), 26. Bergeron (Lauzon, Marchand), 44. Ritchie (Grzelcyk, Miller), 46. Smith (Reilly, Krejčí), 55. Smith PPG (Krejčí, Coyle) – 13. Sheahan SHG (Bryson, Mittelstadt), 48. Ruotsalainen (Asplund, Mittelstadt)

Statistické okénko

Střely na bránu: 43 – 19 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 60:00

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 40:00

stř. Dustin Tokarski (BUF) – 11 zákroků, 3 OG, úspěšnost 78,6 %, odchytal 20:00

Česká & slovenská stopa

David Krejčí (BOS) – 0+3, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:40

David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:17

Tři hvězdy utkání

1. Craig Smith (BOS), 2. David Krejčí (BOS), 3. Sean Kuraly (BOS)

Boston Bruins vs. Buffalo Sabres – KARTA ZÁPASU

DETROIT RED WINGS vs. TAMPA BAY LIGHTNING

1:0 sn (0:0, 0:0, 0:0 – 0:0 – 4:3)

Tampa Bay nabrala ztrátu v souboji o divizní titul

Branky a nahrávky

rozh. náj. Gagner

Statistické okénko

Střely na bránu: 15 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Thomas Greiss (DET) – 33 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 65:00

Curtis McElhinney (TBL) – 15 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 65:00

Česká & slovenská stopa

Filip Hronek (DET) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 25:04

Filip Zadina (DET) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:43

Jakub Vrána (DET) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:51

Richard Pánik (DET) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:27

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:25

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:35

Tři hvězdy utkání

1. Thomas Greiss (DET), 2. Sam Gagner (DET), 3. Curtis McElhinney (TBL)

Detroit Red Wings vs. Tampa Bay Lightning – KARTA ZÁPASU

NEW YORK ISLANDERS vs. NEW YORK RANGERS

3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Semjon Varlamov čistým kontem zajistil Isles účast v play-off

Branky a nahrávky

5. Beauvillier (Bailey, Leddy), 17. Barzal (Bailey), 22. Beauvillier (Nelson, Bailey)

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 28 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:36

Alexandar Georgijev (NYR) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšn. 88,0 %, odchytal 60:00

Česká & slovenská stopa

Libor Hájek (NYR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:38

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 13:54

Tři hvězdy utkání

1. Semjon Varlamov (NYI), 2. Josh Bailey (NYI), 3. Anthony Beauvillier (NYI)

New York Islanders vs. New York Rangers – KARTA ZÁPASU

PHILADELPHIA FLYERS vs. NEW JERSEY DEVILS

1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Mackenzie Blackwood hlavním strůjcem úspěchu New Jersey

Branky a nahrávky

59. Farabee (Gostisbehere, Aube-Kubel) – 5. Bratt (Zacha, Bahl), 21. Kuokkanen (Hughes, Šarangovič), 45. Hischier SHG, 55. Šarangovič (Hughes)

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 21 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Brian Elliott (PHI) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 59:34

Mackenzie Blackwood (NJD) 31 zákroků, 1 OG, úspěšn. 96,9 %, odchytal 60:00

Česká & slovenská stopa

Jakub Voráček (PHI) – 0+0, -3 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:22

Pavel Zacha (NJD) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:29

Tři hvězdy utkání

1. Mackenzie Blackwood (NJD), 2. Jesper Bratt (NJD), 3. Jegor Šarangovič (NJD)

Philadelphia Flyers vs. New Jersey Devils – KARTA ZÁPASU

WASHINGTON CAPITALS vs. PITTSBURGH PENGUINS

0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Tučňáci jsou na čele MassMutual Východní divize

Branky a nahrávky

3. Rust, 21. Rust, 31. Carter (Letang)

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 – 26 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 7

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (WSH) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 60:00

Tristan Jarry (PIT) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Česká & slovenská stopa

Zdeno Chára (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:26

Tři hvězdy utkání

1. Tristan Jarry (PIT), 2. Bryan Rust (PIT), 3. Jeff Carter (PIT)

Washington Capitals vs. Pittsburgh Penguins – KARTA ZÁPASU

CAROLINA HURRICANES vs. COLUMBUS BLUE JACKETS

2:1 pp (1:1, 0:0, 0:0 – 1:0)

Carolina natáhla bodovou šňůru na 10 zápasů

Branky a nahrávky

19. Teräväinen (Aho, Svečnikov), 65. Hamilton (Nedeljkovic) – 3. Domi (Bjorkstrand, Robinson)

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 32 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (CAR) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 63:55

Elvis Merzlikins (CBJ) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 64:07

Česká & slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:24

Tři hvězdy utkání

1. Dougie Hamilton (CAR), 2. Alex Nedeljkovic (CAR), 3. Teuvo Teräväinen (CAR)

Carolina Hurricanes vs. Columbus Blue Jackets – KARTA ZÁPASU

MONTREAL CANADIENS vs. OTTAWA SENATORS

3:2 pp (0:0, 0:1, 2:1 – 1:0)

Cole Caufield prvním gólem v NHL rozhodl duel v prodloužení

Branky a nahrávky

49. Petry (Toffoli), 55. Toffoli PPG (Suzuki, Perry), 63. Caufield (Petry, Evans) – 35. Stützle (Zub, White), 46. Chabot (Dadonov, Pinto)

Statistické okénko

Střely na bránu: 39 – 23 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Cayden Primeau (MTL) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 62:10

Filip Gustavsson (OTT) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 62:25

Česká & slovenská stopa

Michael Frolík (MTL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:57

Tři hvězdy utkání

1. Tyler Toffoli (MTL), 2. Thomas Chabot (OTT), 3. Cole Caufield (MTL)

Montreal Canadiens vs. Ottawa Senators – KARTA ZÁPASU

TORONTO MAPLE LEAFS vs. VANCOUVER CANUCKS

5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Auston Matthews dvěma brankami pomohl k výhře Toronta

Branky a nahrávky

16. Matthews (Marner, Foligno), 24. Matthews (Marner), 45. Brooks (Holl, Spezza), 52. Galchenyuk (Nylander, Tavares), 58. Thornton ENG (Dermott, Rielly) – 14. Pearson (Hughes, Horvat)

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 27 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Jack Campbell (TOR) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 59:56

Thatcher Demko (VAN) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 57:47

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Auston Matthews (TOR), 2. Mitchell Marner (TOR), 3. Jack Campbell (TOR)

Toronto Maple Leafs vs. Vancouver Canucks – KARTA ZÁPASU

COLORADO AVALANCHE vs. SAN JOSE SHARKS

4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Colorado se drží na dostřel diviznímu titulu

Branky a nahrávky

34. MacKinnon (Timmins, Rantanen), 37. Burakovsky (Compher), 50. Nemeth (Makar, MacKinnon), 56. Rantanen (Toews, Timmins) – 25. Barabanov PPG (Hertl, Karlsson), 50. Couture SHG (Kane), 58. Hertl (Burns, Barabanov)

Statistické okénko

Střely na bránu: 44 – 25 | Přesilová hra: 0/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Devan Dubnyk (COL) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 60:00

Josef Kořenář (SJS) – 40 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 57:01

Česká & slovenská stopa

Josef Kořenář (SJS) – 40 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 57:01

Christián Jaroš (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:26

Tomáš Hertl (SJS) – 1+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:49

Tři hvězdy utkání

1. Nathan MacKinnon (COL), 2. Mikko Rantanen (COL), 3. Conor Timmins (COL)

Colorado Avalanche vs. San Jose Sharks – KARTA ZÁPASU

MINNESOTA WILD vs. ST. LOUIS BLUES

4:3 pp (0:2, 1:1, 2:0 – 1:0)

Bluesmani ve třetí periodě ztratili dvougólové vedení

Branky a nahrávky

27. Zuccarello (Kaprizov, Dumba), 55. Sturm (Brodin), 59. Brodin (Fiala, Spurgeon), 63. Fiala (Zuccarello, Rask) – 17. Kyrou, 19. Blais (Bozak, Bortuzzo), 33. Perron (Mikkola, O'Reilly)

Statistické okénko

Střely na bránu: 38 – 31 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Kaapo Kähkönen (MIN) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 60:55

Jordan Binnington (STL) – 34 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 61:50

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Kevin Fiala (MIN), 2. Jonas Brodin (MIN), 3. David Perron (STL)

Minnesota Wild vs. St. Louis Blues – KARTA ZÁPASU

CHICAGO BLACKHAWKS vs. FLORIDA PANTHERS

4:5 (0:1, 2:2, 2:2)

Anthony Duclair třemi kanadskými body režíroval výhru Floridy

Branky a nahrávky

36. Murphy PPG (Connolly, Gaudette), 37. DeBrincat (Gaudette, Mitchell), 53. Dach PPG (Kurashev, Hagel), 60. Kubalík (Kane, DeBrincat) – 8. Duclair (Bennett, Forsling), 23. Gusev (Lomberg, Gudas), 40. Barkov (Forsling, Duclair), 41. Duclair (Barkov, Děnisenko), 41. Tippett (Bennett)

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 42 | Přesilová hra: 2/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Kevin Lankinen (CHI) – 37 zákroků, 5 OG, úspěšnost 88,1 %, odchytal 57:24

Sergej Bobrovskij (FLA) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 60:00

Česká & slovenská stopa

Dominik Kubalík (CHI) – 1+0, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:17

David Kämpf (CHI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:27

Radko Gudas (FLA) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:13

Tři hvězdy utkání

1. Anthony Duclair (FLA), 2. Adam Gaudette (CHI), 3. Aleksander Barkov (FLA)

Chicago Blackhawks vs. Florida Panthers – KARTA ZÁPASU

NASHVILLE PREDATORS vs. DALLAS STARS

1:0 pp (0:0, 0:0, 0:0 – 1:0)

Nashville výhrou v prodloužení odskočil Dallasu

Branky a nahrávky

64. Haula (Ekholm)

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 8 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 63:32

Anton Chudobin (DAL) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 63:32

Česká & slovenská stopa

Andrej Sekera (DAL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:02

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:28

Tři hvězdy utkání

1. Erik Haula (NSH), 2. Juuse Saros (NSH), 3. Anton Chudobin (DAL)

Nashville Predators vs. Dallas Stars – KARTA ZÁPASU

ARIZONA COYOTES vs. VEGAS GOLDEN KNIGHTS

2:3 pp (0:1, 0:1, 2:0 – 0:1)

Marc-André Fleury v počtu výher dorovnal Luonga

Branky a nahrávky

50. Fischer (Crouse, Chychrun), 55. Dvorak PPG (Keller, Ekman-Larsson) – 11. Karlsson (Marchessault, Smith), 26. Stone (Pacioretty, Stephenson), 64. Marchessault PPG (Pietrangelo)

Statistické okénko

Střely na bránu: 21 – 34 | Přesilová hra: 1/4 – 1/5 | Trestné minuty: 12 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (ARI) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 63:04

Marc-André Fleury (VGK) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 63:04

Česká & slovenská stopa

Tomáš Jurčo (VGK) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 05:12

Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Marchessault (VGK), 2. Mark Stone (VGK), 3. Christian Fischer (ARI)

Arizona Coyotes vs. Vegas Golden Knights – KARTA ZÁPASU

ANAHEIM DUCKS vs. LOS ANGELES KINGS

6:2 (1:0, 2:0, 3:2)

Ryan Miller nastoupil k poslednímu domácímu klání

Branky a nahrávky

8. Zegras (Comtois, Larsson), 33. Heinen (Larsson, Fowler), 34. Deslauriers (Grant, Heinen), 42. Jones (Heinen, Drysdale), 46. Larsson (Fowler), 52. Comtois (Zegras, Terry) – 44. Lemieux (Walker), 59. Björnfot (Kempe, Athanasiou)

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 25 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Ryan Miller (ANA) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 , odchytal 60:00

Calvin Petersen (LAK) – 27 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:00

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Ryan Miller (ANA), 2. Ryan Miller (ANA), 3. Ryan Miller (ANA)

Anaheim Ducks vs. Los Angeles Kings – KARTA ZÁPASU

EDMONTON OILERS vs. CALGARY FLAMES

4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Leon Draisaitl se asistencí podílel na všech gólech Edmontonu

Branky a nahrávky

5. McDavid PPG (Draisaitl, Barrie), 8. Bear (McDavid, Draisaitl), 59. Archibald ENG (Draisaitl, McDavid), 60. Nurse ENG (Archibald, Draisaitl) – 31. Gaudreau (Tkachuk, Tanev)

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 30 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Mike Smith (EDM) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 59:40

Jacob Markström (CGY) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 58:46

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Mike Smith (EDM), 2. Jacob Markström (CGY), 3. Connor McDavid (EDM)

Edmonton Oilers vs. Calgary Flames – KARTA ZÁPASU

Tabulky jednotlivých divizí či statistiky hráčů a mužstev jsou k dispozici zde.

