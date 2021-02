Nastoupil s koronavirem? Nosek zůstal v kabině a spustil dohady

Dnes v noci Vegas odehrálo z řady nevybočující zápas s Anaheimem. Nejlépe rozjetý tým na Západě přivítal paběrkující Ducks, favorit byl jasný. Golden Knights od začátku duelu diktovali tempo, a přestože ve třetí třetině ztratili tříbrankový náskok, zásluhou Zacha Whiteclouda si pro dva body došli. Těsná podívaná, 5:4. Jenže to pravé drama nastalo teprve se závěrečným hvizdem.

Český útočník Tomáš Nosek totiž po druhé přestávce už na ledovou plochu nevyjel. Společně s ním zůstal v útrobách stadionu elitní zadák Shea Theodore a trenér Peter DeBoer tak v závěrečné části točil 11 útočníků a pět obránců. Jenže zatímco absence kanadského beka se dala omluvit únavou materiálu, člen čtvrté formace, který do té doby bruslil jen devět minut a pět vteřin, známky případného zranění nevykazoval.

Když navíc Golden Knights kvůli koronavirovému protokolu odvolali tiskovou konferenci, začala skládanka zapadat. Rodák z Pardubic je možná pozitivní.

Sluší se dodat, že tuto informaci nepotvrdil nikdo z oficiálních zdrojů. Doufejme, že k tomu ani nedojde. Pokud by se totiž případná nákaza projevila, do povinné karantény by zřejmě museli nejen hokejisté Vegas, ale také reprezentanti Anaheimu či Kings, kteří se s týmem z města hříchů potkali v minulém týdnu hned dvakrát.

Další odklad zápasů, nebo zbytečná obava?

Ani několik negativních testů by tady zřejmě situaci nezachránilo. NHL si nemůže dovolit riskovat. Hovoříme samozřejmě v teoretické rovině, pokud by se však COVID-19 rozlezl mezi více mužstev a ligou nevědomky proplouvali nakažení hráči, přišel by absolutní kolaps zavedeného systému a s největší pravděpodobností zrušení sezony.

Právě kvůli takovým případům, jakým může být i Noskův náhlý úprk ze střídačky, zavedla NHL nedávno pravidlo, kdy hráči nesmí na stadion dorazit dříve než hodinu a 45 minut před úvodním vhazováním. Funkcionáři a hygienici doufají, že je to dostatečně úzké pásmo, během kterého se nemoc nestihne projevit. Bývalý útočník Detroitu může být zátěžovým testem této regule.

Není zdaleka vyloučeno, že za nečekaným odchodem Noska nestojí jiný důvod. Třeba se skutečně poranil mimo dosah kamer a trenéři jej nechali odpočívat. Na rozluštění této hádanky si musíme počkat do té chvíle, než Vegas vydají oficiální prohlášení.

V dosavadním ročníku působil nedraftovaný křídelník převážně v poslední útočné formaci, proti Ducks si užíval společnost Williama Carriera a Ryana Reavese, který stihl dokonce bitku s Nicolasem Deslauriersem a vysloužil si Noskovo uznalé poklepání. Někdejší extraligový šampion vsítil gól v úvodní partii ročníku, od té doby se bodově neprosadil.

