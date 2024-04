Nathan MacKinnon překonal po 43 letech rekord Petera Šťastného

Tři 130 bodové hráče nezažila NHL od sezóny 1992-93 (Lemieux, Lafontaine, Oates, Yzerman, Turgeon, Selänne). Dva 140 bodové neměla od sezóny 1995-96 (Lemieux, Jágr). Nathan MacKinnon zakončil životní ročník dvěma asistencemi, kterými po Kučerovovi dostal jako druhý v této sezóně svůj zápis na 140 bodů (51+89).

O 29 bodů si tím vylepšil loňský osobák (111) a přepsal rovněž klubové maximum. To držel 139 body od sezóny 1981-82 Peter Šťastný, ještě z dob Quebecu Nordiques.

Jen pro představu, nepočítáme-li pravěké sezóny 1917-1921, bylo v letech 1981-82 dosaženo v NHL historicky nejvyššího gólového průměru 8,02. Letošní MacKinnonův výkon by po přepočítání na tehdejší příděly odpovídal 180 bodům.

„Je to ohromné. Legenda Peter Šťastný je jeden z nejlepších hokejistů všech dob. Měl některé opravdu bláznivé sezóny. Určitě pár lepších než já,“ řekl MacKinnon s přehnanou skromností. „Dosáhnout něčeho takového je hlavně týmový úspěch. Odehráli jsme tuhle sezónu spoustu skvělého hokeje, nicméně mé zraky se upírají k play off.“

Peter Šťastný emigroval s bratrem Antonem do Kanady v roce 1980. Po Václavu Nedomanském šlo o druhý opravdu velký hokejový únik ze zatuchlého socialismu.

Marián Šťastný zaplatil za emigraci bratrů úplným odříznutím od hokeje a v podstatě nemožností najít jakékoli obstojné civilní zaměstnání. Deprese zaháněl běháním. Po extrémně složité operaci, kde nechyběl zfalšovaný pas a pomoc známých v Rakousku, bratry o rok později následoval.

Vzniknul legendární útok, ze kterého nejvíc čněl právě Peter. Hned ve své druhé sezóně nasbíral 139 bodů (46+93). O tři a půl roku starší Marián 89 (35+54), o tři roky mladší Tony 72 (26+46). Kouzlo slovenské spolupráce budiž vyjádřeno zápasem z února 1982, kdy Peter a Tony nasbírali po 8 bodech a navždy se zapsali do historie NHL. Víc bodů zvládl za jeden večer jen Darryl Sittler (10).

Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. 139 bodů vydrželo coby klubové maximum 43 let. Podobně jako kdysi Peteru Šťastnému, jenž zůstával s ostatními ve stínu Waynea Gretzkyho, nestačil ani MacKinnonvi vynikající výkon na vítězství v produktivitě. Nikita Kučerov končí ročník se 144 body.

„Nikdy jsem nebyl členem týmu, kde by hráč nasbíral 140 bodů. Je to neuvěřitelný hokejista,“ poklonil se kamarádovi Cale Makar. „Tlačí na všechny kolem každý den, aby byli lepší. Víc po kapitánovi nemůžete chtít. Měl by být ve hře o několik trofejí.“

Také Makar se nemá za co stydět. 90 body (21+69) se stal dvanáctým obráncem v historii ligy, který tuto metu překonal.

Avalanche se utkají v prvním kole play off s Winnipegem.

