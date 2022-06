Návrat bouřliváka! Tortorellu má na udici Philadelphia

Škatulata s trenéry se v NHL začínají pořádně hýbat. Bruce Cassidy podepsal s Vegas, Trotz míří pravděpodobně do Winnipegu a prázdné trenérské křeslo má v nejbližší době obsadit i Philadelphia. Ta vybírala mezi mnoha kandidáty, a nakonec vsadila na toho nejbouřlivějšího. Tým má nakopnout John Tortorella.

Jako první přišel s informací Kevin Weekes, jenž byl hodně vidět například při uzávěrce přestupů, kdy oznámil kupříkladu přestup Jeremyho Lauzona z prostorů hotelové skříně. Dle někdejšího hráče NHL jsou jednání v pokročilé fázi, nicméně hotovo ještě není.

Pokud se tak opravdu stane, zvolí Flyers jednoznačnou variantu. Probrat celý tým, a to řádně. Flyers za sebou totiž mají hrůzostrašnou sezonu, ve které vyhráli pouhých pětadvacet zápasů. V posledních dvou letech mají i nejhorší defenzivu co se obdržených gólů na zápas týče.

„V další sezoně musíme víc makat, víc přitvrdit. Taky být klidně zákeřnější, co je nám po tom, co si myslí ostatní,“ nabádal po této sezoně Cam Atkinson. Jeho slova nápadně připomínají to, čím se Tortorellův styl charakterizuje. Oba si padli do oka při společném působení v Columbusu.

Tortorella je obrovsky zkušený trenér, jenž si umí sjednat pořádek a tým vybičovat k pořádným výkonům. Pokud by se mělo zvolit jedno slovo, které jeho a jeho týmy charakterizuje, je to disciplína.

Je to také naznačení toho, že do žádné přestavby se nejde. To totiž není směr, který by k Tortorellovi seděl. V NHL odkoučoval dvacet sezon a u drtivé většiny týmů měl za úkol uspět, ne budovat.

Jeho největším úspěchem je zisk Stanley Cupu v roce 2004 s Tampou Bay. Kromě ní stál ještě na lavičce Rangers, Canucks a Blue Jackets. Je také dvojnásobným vítězem trofeje pro nejlepšího ligového kouče a stal se prvním americkým trenérem, který dosáhl na 500 vítězství v NHL.

