Návrat do Bostonu? Krejčí se do NHL zatím nepodívá

Největší hvězda Tipsport extraligy David Krejčí skončil sezonu ve čtvrtek, když jeho Olomouc vypadla v předkole 2:3 na zápasy s Vítkovicemi. Nabízelo se, že by mohl ještě dokončit sezonu v NHL, ale to se nestane.

V nejlepší hokejové lize světa hrál pouze za Boston, stal se ikonou, klíčovým hráčem. I proto fanoušci na sociálních sítích vyzývali Bruins, aby ho podepsali ještě teď...

Ale do bývalého klubu se zatím nevrátí. Potvrdil to v neděli manažer Bostonu Don Sweeney. David Pastrňák se tak s Krejčím zatím nepotká.

„S nikým jsem se nebavil, soustředil jsem se na play off. Nevím, co bude a jestli budu hrát. Teď zajdeme někam s klukama, poté se budu věnovat rodině a uvidíme, co čas přinese,“ hlásil David Krejčí po vypadnutí v play off.

Je tak možné, že tuhle hvězdu uvidí fanoušci na mistrovství světa ve Finsku.

Cesta do NHL teď v závěru ročníku by byla stejně složitá.

David Krejčí se v této sezoně nevrátí do NHL.

Uzávěrka končí v pondělí a Krejčí by musel doufat, že by si ho nevybral jiný tým, musel by totiž projít listinou nechráněných hráčů.

Otázkou je, co s ním bude dál. Vrátí se do zámoří další sezonu? Zůstane v Olomouci? Ukončí kariéru?

Odpovědi na tyhle otázky se dozvíme později.

Jisté je, že Krejčí letos bavil diváky v Česku a dařilo se mu. Nasbíral v základní části 46 bodů (20+26). V předkole ho sice hlídal Kanaďan Samuel Bitten, ale i tak zkušený forvard měl pět bodů.

