Návrat do Evropy se vyplatil, tvrdí Tomášek. Nabral herní kondici

I kvůli olympijským hrám předčasně rozvázal smlouvu s Edmontonem a vrátil se do švédského Färjestadu. Sázka vyšla, David Tomášek letí do Milána a oproti štaci u Oilers je v pravidelném herním tempu.
„Návrat do Evropy se vyplatil, byl to dobrý krok," přitakává sám Tomášek. „V Edmontonu jsem poslední týdny spíš jenom trénoval. Herní kondice tedy nebyla taková."
Ve Färjestadu od svého vánočního příchodu stihl jedenáct duelů a drží si bilanci jednoho získaného bodu na zápas. „Bylo ale těžké opustit NHL. To, pro co jsem poslední roky dřel," vypráví nicméně. „Nebylo lehké tu šanci v mé fázi kariéry a v mém věku vůbec dostat."
Dodává však: „Pořádná šance vlastně nepřicházela, buď to byla čtvrtá lajna nebo tribuna. Tři, čtyři měsíce jsem protrénoval, promakal. Snažil jsem se být trpělivý."
„ZOH? Je super tady být. Člověk si toho strašně váží. Je to pro mě hrozná pocta."
Přesto se postupně propadal týmovou hierarchií. „Bylo tam dost hráčů, navíc se nějací noví podepsali a k tomu se další vraceli z marodky. Do toho je dost prospektů na farmě," uvědomoval si složitou situaci.
Nakonec se s Edmontonem rozloučil po 22 zápasech. „Už nebylo východisko. Opouštělo se to těžce, ale zase tam byla vidina, že jde o správný krok. Dal jsem tomu všechno," líčí o NHL devětadvacetiletý pravák.
Roli v jeho rozhodování o comebacku do Evropy sehrála rovněž blížící se olympiáda. „Tenhle faktor byl velký, do toho navíc rodinná situace. Myslím, že jsem tomu dal nejdéle, co se víceméně dalo," tvrdí mistr světa z Prahy.
Na olympiádě si zahraje poprvé. „Je super tady být. Člověk si toho strašně váží. Je to pro mě hrozná pocta," vyhlíží další z kariérních milníků.
