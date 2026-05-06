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Návrat do zápasu a zvládnuté prodloužení. Carolina srovnala stav série!

5. června 6:30

Jan Šlapáček

I druhé utkání finálové série bylo pořádně dramatické a tentokrát muselo dokonce rozhodnout prodloužení, v němž vystřelil Hurricanes vítězství útočník Seth Jarvis.

Hokejisté Golden Knights budou po druhém finálovém zápase hodně smutnit, protože ho měli rozehraný velmi dobře a mohli se do Vegas stěhovat za velmi výhodné situace.

Golden Knights si v první polovině duelu vytvořili zásluhou dvou tref Bretta Howdena dvoubrankové vedení, které si dlouho bezpečně hlídali a vypadalo to, že tento duel dokáží dotáhnout do vítězného konce.

V posledních deseti minutách ale přišel silný tlak Caroliny, který padl na úrodnou půdu. V 51. minutě dal svému týmu život Logan Stankoven, o necelé tři minuty později vyrovnal Mark Jankowski a obrat v 56. minutě dokonal v přesilové hře Jordan Staal.

Vegas ale ukázalo svoji sílu a při hře bez brankáře stihlo zareagovat. Mark Stone gólem z předbrankového prostoru nasměroval duel do prodloužení.

V něm se smutným hrdinou stal Tomáš Hertl, který se provinil podrážením a Hurricanes nabídnutou přesilovou hru využili. Spasitelem Caroliny se stal Seth Jarvis, jenž vypálil z levého kruhu a jeho rána se zastavila až v brance.

Série se do Vegas stěhuje za stavu 1:1. Příští zápas se bude hrát v noci na neděli.

Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights
4:3pp. (0:1, 0:1, 3:1 - 1:0)
Stav série: 1:1

Branky a nahrávky
51. Stankoven, 53. Jankowski (W. Carrier, Robinson), 56. Staal (Gostisbehere, Svečnikov), 64. Jarvis (Gostisbehere, Sebastian Aho) – 14. Howden (Marner), 28. Howden (Barbašov, Hanifin), 59. Stone (Marner, Hertl).

Statistika
Střely na bránu: 26 – 26 | Přesilová hra: 2/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 63:56
Carter Hart (VGK) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 63:32

Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 16:19

Tři hvězdy utkání
1. Seth Jarvis (CAR) - 1+0
2. Jordan Staal (CAR) - 1+0
3. Logan Stankoven (CAR) - 1+0

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