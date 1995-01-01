Návrat domů, céčko v Ottawě nebo zběhnutí k rivalovi? Giroux vybírá

5. července 18:20Tomáš Zatloukal
Je mu osmatřicet a mluví se o tom, že má před sebou dost možná poslední sezonu v kariéře. A Claude Giroux si dává na čas při výběru adresy, kde ji stráví. Kam by se někdejší parťák Jakuba Voráčka mohl vydat? S jeho agentem jsou v kontaktu tři kluby. Dva těžko překvapí, zato třetí je nečekanou destinací.
Giroux by mohl pokračovat u Senátorů.
„Dali jsme mu už najevo, jak výrazně stojíme o to, aby zůstal,“ nechal se slyšet GM Steve Staois. Jeho kádr přišel o velkou personu při trejdu s floridskými Pantery, stěhoval se Brady Tkachuk.
A tak je kádr z kanadské metropole bez kapitána.
Giroux by byl ideální kandidát, pokud Sens nejsou ještě ready ukázat na Tima Stützleho.
Kromě obřích zkušeností a vůdčích kvalit se s Girouxem pojí vitalita, vždyť za poslední čtyři ročníky vynechal jediný mač, a také stále solidní herní výkonnost.
Naposledy se zastavil na 49 bodech.
Jenže Staois není jediný, kdo o Girouxe stojí. Po svém někdejším vůdci pokukuje i Philly, Letci jsou hodně aktivní, ostatně aktuálně čekají na výsledek svého pokusu o „upytlačení“ Lea Carlssona.
Generální manažer Danny Briere každopádně nesází jen na jednu kartu, prozkoumává různé možnosti, jak zkvalitnit kádr. A tak usiluje třeba i o borce, co býval jeho spoluhráčem a odehrál za Flyers tisícovku zápasů.
Philadeplhia by byla pro potenciální labutí píseň symbolickým místem.
Jenže tady nejde o nostalgii, Giroux jistě stále živí sen o Stanley Cupu. Čeká na něj celou kariéru, toronští Maple Leafs ještě déle.
A tak se tu nabízí zajímavé zběhnutí k ontarijskému rivalovi.
GM John Chayka si počíná agresivně, přebudovává tvář Javorových listů fortelně, nebojí se ani riskovat, přivedl třeba Sergeje Bobrovského.
Giroux by se šikl i jako mentor pro Gavina McKennu, jedničku draftu, která spadla Chaykovi s Matsem Sundinem do klína. Jako dar z nebes. Uslyší vousatý veterán na jejich plán? A kde by se zamlouval vám?