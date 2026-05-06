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NHL

Návrat domů, nebo miliony jinde? O elitního veterána se perou tři kluby

16. června 12:30

David Zlomek

Hvězdný obránce John Carlson se prvního července stane nechráněným volným hráčem a na stole by mu měla přistát celá řada lukrativních nabídek. Šestatřicetiletý ofenzivní bek dokončil ročník 2025/26 v dresu Anaheimu Ducks, kam byl těsně před uzávěrkou přestupů vyměněn z domovského Washingtonu Capitals. Během 71 zápasů, které rozdělil mezi oba celky, posbíral fantastických 60 bodů za 14 gólů a 46 asistencí. Mezi všemi hráči, kteří letos míří na volný trh, je celkově pátým nejproduktivnějším mužem. Tak kam to bude?

Přestože se očekává, že Anaheim bude mít o prodloužení spolupráce enormní zájem, na scéně se objevují další těžké váhy. Uznávaný hokejový insider Frank Seravalli v podcastu Frankly Hockey naznačil, kam by se kroky produktivního veterána mohly letos v létě ubírat.

„Prodloužení u Ducks je určitě jednou z možností. Ale hodím vám sem ještě dva další týmy. Philadelphia Flyers, to mi dává obrovský smysl. A co třeba Chicago Blackhawks? Nutně totiž potřebují někoho, kdo by dokázal efektivně dirigovat jejich přesilové hry,“ prozradil Seravalli. Oba zmíněné kluby zoufale hledají elitního přesilovkového quarterbacka, přičemž Philadelphii navíc silně tlačí bota na pravé straně obrany. Pro Carlsona by navíc přesun do Pensylvánie znamenal lákavý návrat na východní pobřeží, kde má už dávno usazenou rodinu.

Špičkové výkony a status obávaného přesilovkového dirigenta si ale vyžádají i odpovídající finanční ohodnocení. Seravalli předpokládá, že si Carlson oproti své dosavadní osmimilionové gáži ještě finančně polepší a na trhu bude cílit na tříletý kontrakt s ročním příjmem mezi devíti a deseti miliony dolarů. Známý novinář Pierre LeBrun z televizní stanice TSN navíc již dříve informoval, že zkušený obránce ještě před svou nečekanou výměnou do Anaheimu intenzivně vyjednával s Washingtonem o dvouletém prodloužení, které mu mělo zajistit právě devět milionů dolarů ročně.

Možnost velkolepého návratu do hlavního města Spojených států tak i nadále visí ve vzduchu. Capitals sice nedávno podepsali Timothyho Liljegrena, ale do začátku sezony 2026/27 stále nutně potřebují dalšího elitního pravorukého obránce a s bývalým dlouholetým asistentem kapitána by mohli rozdělaná jednání velmi snadno obnovit. S volným prostorem pod platovým stropem ve výši přes 31 milionů dolarů může management Capitals směle konkurovat jakékoliv nabídce na trhu.

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